Чи може чоловік підписати контракт після отримання повістки

Юрист пояснив, як це зробити

В Україні триває воєнний стан, під час якого ТЦК може мобілізувати військовозобов'язаних. Однак є ті чоловіки, які можуть добровільно підписати контракт із ЗСУ і самостійно обрати підрозділ для служби.

Така можливість дійсно є, але усе залежатиме від кількох факторів. Про це пояснив юрист Дмитро Франчук в коментарі для "РБК-Україна".

"Однозначної відповіді щодо того, чи можна піти служити за контрактом після отримання повістки, нема. Теоретично це можливо, але на практиці виникають складнощі", — зазначив Франчук.

Він пояснює, що законом не заборонено мобілізованому підписувати контракт, але ТЦК має право відмовити в цьому. Під час розгляду рішення, ТЦК буде враховувати військово-облікову спеціальність, потреби ЗСУ та інші важливі фактори.

Як мобілізованому можна підписати контракт після отримання повістки

Згідно з даними, для цього потрібно:

звернутись до ТЦК за місцем реєстрації;

подати заяву про підписання контракту;

надати військкомату усі необхідні документи;

пройти ВЛК.

Франчук наголошує, що процес розгляду може тривати деякий час і немає гарантії, що ТЦК дасть позитивне рішення. Водночас він наголошує на тому, що весь час, поки прийматиметься рішення, потрібно продовжувати виконувати вимоги повістки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що є категорії чоловіків, яких точно не чіпатиме ТЦК.