"Ісландія" випустила розслідування про депутата Железняка: корупція та елітна нерухомість

За участі народного депутата Ярослава Железняка шляхом омани розкрадаються бюджетні кошти, а він сам накопичує багатства, які майже в 10 разів перевищують його офіційний дохід.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту "Ісландія" — "Іржавий депутат: хто такий Ярослав Железняк насправді".

Автор розслідування Сергій Іванов стверджує, що Железняк покриває корупцію в податковій службі та співпрацює одразу з кількома олігархами.

Зокрема, в розслідуванні йдеться про те, що свою трудову кар’єру Железняк розпочав помічником проросійського депутата від Партії регіонів, а згодом працював в московській GR-агенції.

Також відомо, що родина Железняка досі мешкає в окупованому Донецьку, де зберегла бізнес, а частково в Москві.

Сам же нардеп за 5 років депутатства переїхав в елітну квартиру в центрі Києва, придбав кілька преміальних авто. Сума набутих за роки депутатства активів перевищує офіційні доходи в 10 разів, йдеться в розслідуванні.