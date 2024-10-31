Коррупционеры смогут пойти на сделку со следствием и остаться на свободе

Без принятия этого закона Украина рисковала потерять 4 млрд евро транша от ЕС

В четверг, 31 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №12039 о соглашениях со следствием по коррупционным делам. Благодаря этому обвиняемые в коррупции смогут получать значительно меньшие сроки, чем предусматривало действующее законодательство.

Также у коррупционеров появится шанс вообще фактически остаться на свободе с испытательным сроком. О подписаниии законопроекта сообщается на сайте парламента.

Законопроект №12039 о соглашениях со следствием по коррупционным делам предусматривает возможность замены реального тюремного заключения на наказание с испытательным сроком.

Это предусматривает, что коррупционер фактически остается на свободе и только ездит "отмечаться" в определенные даты. Для этого фигуранту необходимо заключить соглашение со следствием.

Это будет касаться "не больших коррупционных схем" без соучастников. Также фигуранту необходимо будет полностью возместить ущерб и заплатить штраф.

Также новый закон предусматривает то, что получить более мягкое наказание сможет даже организатор коррупционной "схемы" если он разоблачит следствию другого организатора/соучастников и возместит ущерб. То есть ему назначат в таком случае намного меньший срок, чем предусмотрен сейчас.

При этом суд сможет определить как дополнительное наказание штраф:

при совершении нетяжкого преступления — от 340 000 грн до 2 040 000 грн

при совершении тяжкого преступления — от 2 040 000 грн до 102 000 000 грн

при совершении особо тяжкого преступления — от 4 590 000 000 грн до 204 000 000 грн.

Суд также сможет в таких случаях конфисковать имущество фигуранта, если этот вид наказания согласуют.

Согласно новому закону, нельзя будет заключать соглашения с организатором коррупционного преступления, если он не соглашается разоблачить другого организатора.

Таким образом, можно будет заключить сделку с организатором коррупционного преступления при совокупности условий:

разоблачение организатором "схемы" другого организатора или соучастников

информация о совершении такого преступления будет подтверждена доказательствами

полное или частичное возмещение подозреваемым или обвиняемым нанесенного ущерба или причиненного вреда.

Важно понимать, что без принятия законопроекта №12039 о соглашениях со следствием по коррупционным делам Украина могла остаться без транша на 4 миллиарда евро по программе Ukraine Facility Plan.

Ukraine Facility Plan — это финансовая помощь Украине на 50 миллиардов евро, рассчитанная на четыре года. Деньги Украина будет получать только в том случае, если продолжит проводить демократические реформы, будет гарантировать многопартийную парламентскую систему и верховенство права, а также уважать права человека.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько взяточников получили реальные сроки в Украине. Как оказалось, реального тюремного срока никто из них не получил. В большинстве своем, они получают испытательный срок даже без конфискации имущества.