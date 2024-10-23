Корупція в МСЕК: де проводитимуть експертизи після ліквідації цього органу

Реформа передбачає впровадження цифрових рішень

Суттєві зміни чекають на систему медико-соціальної експертизи в Україні, реформу якої ініціював президент Володимир Зеленський через рішення РНБО. За новим законопроєктом медико-соціальну експертизу планують проводити в кластерних і надкластерних лікарнях.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета". Зауважується, що законопроєкт нині перебуває лише на етапі громадського обговорення.

"Триває громадське обговорення представленого нами кілька тижнів тому законопроєкту, який передбачає, що медико-соціальна експертиза буде проводитись в кластерних та надкластерних лікарнях, що разом з іншими запропонованими рішеннями дозволить розв'язати питання достатньої кількості кадрів, запровадити цифрові рішення, змінити порядок фінансування та забезпечити необхідну безбар'єрність", — зауважив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Реформа передбачає впровадження цифрових рішень та покращення доступності для пацієнтів. Законопроєкт є лише частиною масштабного реформування системи МСЕК.

Ключовою зміною в новій системі стане не лише перенесення експертизи до кластерних лікарень, але й діджиталізація процесу та створення безбар'єрного середовища для пацієнтів, що має зробити процедуру прозорішою та доступнішою.

Водночас, виконавчий директор ГО "Разом проти корупції" Михайло Серебряков наголосив на тому, що після втілення реформи у життя, важливо, щоб минулі працівники МСЕК не уникнули покарання, а нові комісії не перетворилися на МСЕК 2.0.

"Хтось чи щось має замінити МСЕК. Цей законопроєкт… передбачає заміну МСЕК на експертні комісії. Очевидно, є дуже великий суспільний запит, щоб, по-перше, минулі члени МСЕК не звільнилися від відповідальності, а по-друге, ці експертні комісії не перетворилися на МСЕК 2.0", — мовив експерт.

Також він пояснив, яким чином головам і працівникам МСЕК вдавалося крутити свої схеми. За словами Серебрякова, причини в тому, що МСЕК "закостеніли". Керівники могли перебувати на своїх посадах десятки років. За цей час вони налагоджували корупційні схеми, які просто неможливо створити за пів року чи рік.

Хто б не замінив МСЕК, там повинна бути дуже серйозна ротація, щоб на цих корупційно смачних посадах не сиділи вічно", — наголосив Серебряков.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що 4 жовтня, ДБР повідомило про викриття керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів у різних валютах.

Це призвело до подальшої масштабної перевірки МСЕК у різних галузях. Як з’ясувалося, випадок виявився далеко не поодиноким. Ситуація навколо МСЕК перетворилася на скандал року. Після того, як президент Володимир Зеленський ініціював ліквідацію МСЕК, полетіли перші голови. Так, було звільнено керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії і не тільки.