В Україну йдуть сильні вітри. Де чекати на негоду 1 листопада

На більшій частині території України оголошено штормове попередження

У п’ятницю, 1 листопада, в Україні буде вітряна погода, на більшій частині території країни оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

Про це повідомив Укргідрометцентр. Очікуються пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду в усіх областях країни, крім Закарпатської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Автономної Республіки Крим.

У зв’язку із цим громадянам рекомендується бути обережними під час перебування на вулиці.

У Києві 1 листопада також очікується поривчастий вітер, подекуди шквальний до 15-20 м/с. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація у Telegram. Температура повітря вночі очікується від 6 до 8 градусів, а вдень — від 12 до 14 градусів.

Враховуючи сильний вітер, мешканцям та гостям столиці рекомендується:

не залишати транспортні засоби під деревами, рекламними щитами та стовпами електромереж;

щільно закривати вікна, двері та горища у будинках;

прибрати з балконів та лоджій предмети, які не закріплені та можуть впасти на вулицю.

Крім того, КМВА повідомила, що з 1 листопада у столиці швидкість руху транспорту становитиме 50 км/год.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи зіпсується погода на початку листопада в Україні.