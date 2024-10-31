В Україну йдуть сильні вітри. Де чекати на негоду 1 листопада
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На більшій частині території України оголошено штормове попередження
У п’ятницю, 1 листопада, в Україні буде вітряна погода, на більшій частині території країни оголошено І рівень небезпеки (жовтий).
Про це повідомив Укргідрометцентр. Очікуються пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду в усіх областях країни, крім Закарпатської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Автономної Республіки Крим.
У зв’язку із цим громадянам рекомендується бути обережними під час перебування на вулиці.
У Києві 1 листопада також очікується поривчастий вітер, подекуди шквальний до 15-20 м/с. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація у Telegram. Температура повітря вночі очікується від 6 до 8 градусів, а вдень — від 12 до 14 градусів.
Враховуючи сильний вітер, мешканцям та гостям столиці рекомендується:
- не залишати транспортні засоби під деревами, рекламними щитами та стовпами електромереж;
- щільно закривати вікна, двері та горища у будинках;
- прибрати з балконів та лоджій предмети, які не закріплені та можуть впасти на вулицю.
Крім того, КМВА повідомила, що з 1 листопада у столиці швидкість руху транспорту становитиме 50 км/год.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи зіпсується погода на початку листопада в Україні.