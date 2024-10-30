У Києві прогнозують хмарність та дощі: чи чекати серйозного похолодання

У місто завітала справжня мокра та похмура осінь

Погода на початку тижня в столиці трималась хмарною та сухою. Найближчими днями синоптична ситуація майже не зміниться, але у місто завітають дрібні дощі.

Температура упродовж 30 жовтня-1 листопада не опуститься нижче +12 градусів вдень, та +6 градусів вночі. Такий прогноз дали фахівці з Sinoptik.

Протягом середи, 30 жовтня, триматиметься хмарна погода. Вдень має розпочатись дрібний дощ, який скінчиться ще до вечора. Температура повітря вдень підвищиться до +13 градусів, а вночі впала до +6 градусів. Максимальні пориви вітру очікуються вдень — легкі 1 м/с.

Четвер, 31 жовтня, також принесе у місто хмарність, але без дощу. Показники термометрів вдень виростуть до +12 градусів, а вночі опустяться до +8 градусів. Найбільші пориви вітру будуть вранці — легкі 2 м/с.

Хмари, що пануватимуть у п'ятницю, 1 листопада, з самої ночі, щезнуть з неба вже ввечері. Опадів не прогнозується. Денна температура зафіксується біля +13 градусів, а нічна — +7 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить легких 3 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких регіонах прогнозуються дощі, мокрий сніг та небезпечний вітер на кінець жовтня та початок листопада.