В Украину идут сильные ветры. Где ожидать непогоды 1 ноября

На большей части территории Украины объявлено штормовое предупреждение

В пятницу, 1 ноября, в Украине будет ветренная погода, на большей части территории страны объявлен I уровень опасности (желтый).

Об этом сообщил Укргидрометцентр. Ожидаются порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду во всех областях страны, кроме Закарпатской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областей и Автономной Республики Крым.

В связи с этим гражданам рекомендуется быть осторожными во время пребывания на улице.

В Киеве 1 ноября также ожидается порывистый ветер, местами шквальный до 15-20 м/с. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram. Температура воздуха ночью ожидается от 6 до 8 градусов, а днем — от 12 до 14 градусов.

Учитывая сильный ветер, жителям и гостям столицы рекомендуется:

не оставлять транспортные средства под деревьями, рекламными щитами и столбами электросетей;

плотно закрывать окна, двери и чердаки в домах;

убрать с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.

Кроме того, КГВА сообщила, что с 1 ноября в столице скорость движения транспорта будет составлять 50 км/ч.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, испортится ли погода в начале ноября в Украине.