На Україну суне циклон зі снігом: коли чекати та які області замете

Похолодання розпочнеться вже з 2 листопада

На територію України насувається різке похолодання, яке у деякі регіони принесе сніг. Вже у неділю та в понеділок, 3 і 4 листопада, мокрий сніг випаде у північно-східних та східних областях країни.

Температура повітря знизиться до мінусових позначок, а термометри показуватимуть від +3 до -3 градусів. За даними Українського гідрометцентру, такі погодні умови спричинить активний циклон зі Скандинавії.

Погіршення погодних умов

Похолодання розпочнеться вже з 2 листопада. Температура повітря суттєво знизиться — вдень стовпчики термометрів показуватимуть лише +4…+6 градусів. У південних областях та на Закарпатті буде дещо тепліше — до +11 градусів.

Прогноз погоди на 2 листопада

Прогноз погоди на 3 листопада

Що очікувати найближчими днями

П'ятниця та субота будуть без опадів, проте посилиться вітер. У суботу почнеться дощ, який у неділю перейде в мокрий сніг у північно-східних та східних регіонах., а саме у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Синоптики попереджають водіїв цих областей про необхідність змінити літню гуму на зимову.

Прогноз погоди на 4 листопада

До 2 листопада денна температура ще триматиметься вище +10 градусів. У південній частині країни повітря прогріватиметься до +18 градусів. Проте вже з неділі нічна температура наблизиться до нуля, а в деяких регіонах опуститься до -3 градусів. Додатковий дискомфорт створюватиме холодний поривчастий вітер, який посилиться в п'ятницю та суботу.

У столиці температурні показники також різко знизяться. Якщо до 1 листопада денна температура перевищуватиме +10°, то після цієї дати максимальні денні показники не підійматимуться вище +4…+6°. У нічні години температура наближатиметься до нуля.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди в Україні на листопад. Про це у коментарі "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич.