Втратимо вже в 2025-му: відомий аналітик зробив прогноз по війні

Локальні успіхи Москви на Донбасі поступово підривають моральний дух українців

Науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень і старший аналітик української ГО "Повернись живим" Микола Бєлєсков вважає, що глухий кут на фронті змінився перевагою Росії. На його думку, з’являється все більше ознак того, що зараз РФ може створити умови для перемоги в Україні.

Про це він написав у статті для Atlantic Council. Експерт нагадав, що за даними німецького видання Die Welt, російські територіальні здобутки у жовтні 2024 року стали рекордними від березня 2022-го.

Бєлєсков вважає, що якщо така тенденція триватиме у найближчі місяці, Росія може повністю захопити Донбас під час кампанії 2025 року. Зокрема роль в цьому може відіграти й психологічний вплив їхніх успіхів.

"Хоча нещодавні наступальні операції Росії ще не дали вирішальних проривів, психологічний вплив успіхів, досягнутих за останні місяці, не можна виміряти лише кілометрами. Важливо те, що локальні успіхи Москви на Донбасі поступово підривають моральний дух української громадськості. Регулярні повідомлення про нові здобутки Росії також послаблюють рішучість західних партнерів Києва та зміцнюють аргументи проти подальшої військової підтримки України", – зазначив аналітик.

Він наголосив, що зараз війна Росії проти України перебуває на критичному етапі. Якщо найближчими місяцями не вжити заходів для переламу негативної для України тенденції, переваги РФ зростатимуть й врешті решт військова ситуація досягне точки неповернення.

"Багато чого залежатиме від результатів президентських виборів у Сполучених Штатах, які відбудуться 5 листопада. Хто б не переміг у боротьбі за Білий дім, він успадкує війну в Україні, яка потребує невідкладної уваги, щоб запобігти перемозі Росії, яка свідчитиме про занепад Заходу", – резюмував Бєлєсков.

Як повідомляв "Телеграф", протягом доби 31 жовтня росіяни просунулися в Донецькій області. Вони захопили нові території біля Новоукраїнки, Богоявленки, Максимільянівки, Побєди, Костянтинівки та в Новодмитрівці.