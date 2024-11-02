Боевой дух украинцев падает, но у россиян тоже есть проблемы — NYT

На Западе говорят, что у Украины есть проблемы, но дела идут не настолько плохо, как хочет показать Россия

Россияне нашли способ преодолевать украинскую оборону, из-за чего боевой дух украинцев постепенно падает. Ситуация усугубляется приближением выборов в США.

Об этом пишет New York Times. По словам, американских чиновников, которые провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, он выглядел "измученным и напряженным, обеспокоенным неудачами своих войск".

Отмечается, что боевой дух украинцев падает из-за наступления России и опасений, что западная поддержка может прекратиться в любой момент.

"Все чувствуют себя плохо по всем направлениям. Это был очень долгий и тяжелый год, и россияне все еще продвигаются вперед", — рассказал ученый Американского института предпринимательства, консультировавший армию США, Фредерик Каган.

Он добавил, что Москва пытается убедить весь мир, что сейчас ситуация сравнима с 1944 годом, а их победа неизбежна. Однако ученый подчеркивает, что это не так.

Издание отмечает, что Украина часто жаловалась на нехватку оружия и задержки с поставками, но в США говорят, что главной проблемой сейчас является нехватка военных. Киев старался найти нужное количество солдат не прибегая к снижению мобилизационного возраста, тем самым он хотел избежать долгосрочных последствий для демографии, однако теперь в ВСУ не хватает людей.

В Пентагоне оценивают, что если Украина не предпримет дополнительных шагов, то войска у нее закончатся за 6-12 месяцев. Впрочем, у России дела тоже не идут хорошо.

В попытке компенсировать потери новейшей техники, оккупанты начали снимать огромное количество старой техники с хранения и она стала легкой добычей для украинских БПЛА. Согласно отчету Института изучения войны, ресурсы россиян ограничены и терпеть подобные потери вечно она не сможет. К тому же если у нее еще есть возможности заменять уничтоженную простую технику, то с поставками сложного оборудования, вроде РЛС, есть большие проблемы.

Также напряжение уже начинает ощущаться в экономике, а нехватка рабочей силы заставляет работодателей идти на отчаянные меры.

Издание отмечает, что для Украины ситуация пока еще не настолько плохая. Об этом свидетельствует то, что россияне не смогли достичь более глобальных планов — например, они так и не смогли захватить Покровск.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ сообщили, что Украина и Россия якобы ведут переговоры о взаимном прекращении обстрелов энергетических объектов. Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что Москва вряд ли откажется от попыток оставить украинцев без электричества зимой.