Україна та Росія ведуть переговори щодо обстрілів об’єктів енергетики — FT

Для сторін удари по енергетиці є способом тиску один на одного

Україна та Росія можуть вести попередні переговори про припинення взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі. Втім, зараз немає підстав вважати, що вони до чогось приведуть.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times. Джерела видання серед високопосадовців відзначили, що Київ хоче відновити переговори з посередництвом Катару.

"Йдуть дуже ранні переговори про можливий перезапуск чогось. Зараз йдуть переговори про енергетичні об’єкти", — сказав він.

Неназваний український чиновник повідомив, що сторони вже мають домовленості на рівні спецслужб про скорочення частоти атак на енергетичну інфраструктуру. Однак не йдеться про повну відмову від подібних ударів, а Україна бачить у них можливість чинити тиск на Росію.

Водночас один російський чиновник зазначив, що Володимир Путін не піде на угоду доти, доки українські війська перебувають у Курській області.

Видання зазначає, що переговори щодо обмеження ударів нібито планувалися у Катарі у серпні, але українська операція у Курській області їх зірвала.

Як повідомлялося раніше, у Міненерго повідомили, що українська енергосистема може працювати стабільно цієї зими, але російські обстріли можуть повернути відключення світла.