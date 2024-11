"Путін користується моментом": що говорять на Заході перед ключовими виборами в США

Трамп і Гарріс мають протилежні погляди щодо завершення війни в Україні, вважають аналітики.

У вівторок, 5 листопада, в США пройдуть вибори президента, які визначать, хто наступні чотири роки відповідатиме як за внутрішню, так і за зовнішню політику країни. Експерти звертають увагу, що американські вибори матимуть прямий вплив на перебіг війни в Україні.

"Телеграф" проаналізував, що про ймовірні наслідки вибору американців пишуть на Заході.

Поки США відволіклися, агресори прагнуть змінити порядок

Американський аналітичний центр Atlantic Council пише про те, що російський диктатор Путін максимально використовує відволікання Сполучених Штатів на вибори та політичні розбірки.

"Президент Росії Володимир Путін одночасно активізував дії на декількох фронтах, як військових, так і політичних, скориставшись ситуацією, коли Сполучені Штати розколоті й відволікли увагу (від України та решти світу — Ред.) напередодні президентських виборів", — йдеться у статті виконавчого директора центру Фредеріка Кемпе.

"Ризикований крок Путіна — залучити тисячі північнокорейських солдатів до Росії для війни проти України та його подвоєні зусилля для підтримки прокремлівських результатів виборів у Грузії та Молдові — все це відбувається на тлі малоймовірної реакції Вашингтона та браку підтримки з боку союзників на належному рівні", — продовжує Кемпе.

Він описує, що авторитарні агресори сприймають цей час як рідкісну можливість змінити міжнародний порядок на свою користь. Тим часом адміністрація Байдена втрачає динаміку, а два кандидати у президенти США більше зосереджені на протистоянні один з одним, ніж на зовнішніх загрозах, вважає експерт.

Від вибору американців залежить і доля українців

Американські генерали у відставці Бен Годжес та Пітер Звак опублікували статтю під назвою "Трамп vs Гарріс: Майбутнє України може залежати від виборів у США 2024 року".

На їхню думку, найважливіше, що американці можуть зробити для України — і для безпеки Америки, — "обрати президента, який забезпечить впевнене та сильне лідерство у протистоянні Росії й, за підтримки союзників, допоможе Україні перемогти".

"На основі чіткої оцінки дій та заяв кандидатів очевидно, що лише Камала Гарріс здатна на це. Дональд Трамп, як він сам сказав, зробить протилежне", — пишуть Годжес та Звак.

Вони нагадують як Трамп насміхався з президента Володимира Зеленського, називаючи його "найкращим продавцем у світі", та звинуватив Україну в тому, що вона "дозволила війні розпочатися".

Своєю чергою, Гарріс називала вторгнення Путіна в Україну "посяганням на спільні цінності, нападом на спільну людяність". Та висловлювала захоплення українцями за мужність у протистоянні російській агресії.

"Гарріс підтримує справедливе завершення війни… Виступаючи з Зеленським у Білому домі минулого тижня, вона заявила, що "рішення щодо закінчення цієї війни не може бути прийняте без згоди України". Вона заявила, що працюватиме над тим, щоб "Україна перемогла у цьому конфлікті і залишалася вільною, демократичною та незалежною країною".

Трамп, з іншого боку, неодноразово відмовлявся сказати, що він хоче перемоги України. Він запропонував, щоб Україна просто здалася Росії, бо вважає (помилково), що Росія завжди виграє свої війни", — зазначається у статті.

На переконання генералів, саме Гарріс розуміє, яка небезпека загрожує Америці та її союзникам у Європі й Азії, якщо дозволити Путіну перемогти.

Вони зазначають, що Гарріс "чітко дала зрозуміти", що буде підтримувати Україну та союзників по НАТО у протистоянні російській агресії — в традиціях кожного минулого президента, як республіканця, так і демократа, від Рейгана до Буша і Байдена.

"У цей момент перемога України залежить не менше від результатів наших президентських виборів, ніж від будь-якої битви з російською армією. Бюлетені, які американці заповнять 5 листопада, визначать, чи матимуть українці патрони для захисту завтра. Тож давайте голосувати за того, хто вірить у їхню справу і продовжить їх підтримувати", — закликають Годжес та Звак.

Путін не бачить великої різниці між Гарріс та Трампом

Газета The New York Times, аналізуючи можливі наслідки американських виборів для світу, публікує думку Антона Трояновського — керівник московського бюро The Times.

"Деякі українці хвилюються, що Трамп спробує нав'язати швидку угоду про мир, вигідну Росії. Але вони також побоюються, що підтримка України з боку США може зменшитися під час президентства Гарріс. Інші українці вважають, що Трамп може бути не таким уже й поганим: адже саме під час його президентства США почали постачати в Україні протитанкову зброю", — пише Трояновський.

Та, на його думку, Путін "бачить набагато менше різниці між Трампом і Гарріс у питанні України", адже вважає, що зобов’язання Америки щодо України ослабнуть, незалежно від результату виборів.

"Путін хоче угоду, щось, що він зможе назвати перемогою. Він вважає, що Україна є маріонеткою Сполучених Штатів. Тому він вважає, що може отримати цю угоду лише в переговорах з президентом США. Він публічно підтримав Гарріс. Це може здаватися нещирим або нелогічним, але Путін, можливо, вважає, що може вести справи з нею.

Але є один спосіб, у який перемога Трампа безперечно посилила б Путіна: це означатиме, що Америка буде набагато менш залучена у світові справи та у Східну Європу, що Путін вважає своєю законною сферою інтересів", — йдеться у статті.

Натомість агенція Associated Press стверджує, що вибори в США визначать траєкторію війни в Україні.

"Поки американці голосують, втомлені українські солдати тримають оборонні лінії під постійним російським вогнем, усвідомлюючи, що результати виборів визначать їхнє майбутнє", — зазначається у матеріалі.

Так, війна в Україні є одним з найбільш суперечливих питань виборів 5 листопада: Дональд Трамп та Камала Гарріс мають дуже різні погляди на обсяги підтримки України.

"Після швидкоплинного західного туру київські лідери намагалися просувати свою версію того, що президент Володимир Зеленський називає "Планом перемоги". Вони сподіваються, що ключові рішення — включаючи заявку України на членство в НАТО — будуть ухвалені новою адміністрацією. На цю мить у них немає вибору, окрім як чекати", — йдеться у статті.

Гарріс, ймовірно, продовжить політику Байдена, дотримуючись строгих обмежень для України на удари вглиб РФ, прогнозує видання.

"Президент Байден з самого початку цього конфлікту ясно дав зрозуміти, що його головним пріоритетом є уникнення повномасштабної війни з Росією. Я вважаю, що це залишається головним американським пріоритетом", — сказав AP Малком Чалмерс, заступник генерального директора Королівського інституту об'єднаних служб у Лондоні.

Натомість Трамп неодноразово висловлював незадоволення допомогою США Україні, робив "неясні обіцянки" закінчити війну і хвалив Путіна. Також республіканець вважається вкрай непередбачуваним.

При цьому деякі українські чиновники "приватно вітають" цю рису, зазначаючи, що вона може "принести швидші результати".

"Трамп підкреслив, що має зовсім інший підхід до України, ніж Камала Гарріс. І якщо те, що він зараз говорить, буде реалізовано, то це буде дуже важкий період для України", — сказав Малколм Чалмерс.

Експерт додав, що у разі президенства Трампа зросте ймовірність того, що Штати відмовляться від більшості, якщо не від всієї військової допомоги Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, скільки Пентагон планує витратити на підтримку України та союзників по НАТО.