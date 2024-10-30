РФ добровільно не перестане "кошмарити" українців - Подоляк про можливий договорняк щодо енергетики

РФ не збирається припиняти ескалацію

Інформація про можливе ведення переговорів між Україною та РФ про взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі є черговим "вкидом". Ці тези поширюються "анонімними джерелами " і не відповідають дійсності.

Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк. За його словами, такий сценарій просто нереальний зараз.

"Удари по українській енергосистемі з боку РФ є ключовим аргументом психоемоційного тиску як на самих українців, так і наших партнерів. І вони добровільно припинять це робити?", — заявив Подоляк.

Він наголосив, що РФ анонсує максимальне продовження ескалації і на цьому фоні навіть проводить ядерні навчання. На його думку, Москва точно добровільно не погодиться припинити удари по українській енергетиці та домовлятися про це з ними немає жодного сенсу.

"У чому логіка? Чому Росія повинна відмовитися від типу війни, яку вона веде, якщо вона не вміє по-іншому воювати?!", — резюмував Подоляк.

Нагадаємо, Financial Times опублікували матеріал про те, що Україна та Росія можуть вести попередні переговори про припинення взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі.

Джерела видання серед високопосадовців відзначили, що Київ хоче відновити переговори з посередництвом Катару. Інформатор нібито повідомив, що сторони вже мають домовленості на рівні спецслужб про скорочення частоти атак на енергетичну інфраструктуру. Однак не йдеться про повну відмову від подібних ударів, а Україна бачить у цьому можливість чинити тиск на Росію.

Водночас один російський чиновник зазначив, що Володимир Путін не піде на угоду доти, доки українські війська перебувають у Курській області.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українська енергосистема може працювати стабільно цієї зими, але російські обстріли все ж таки можуть повернути відключення світла. На думку Міненерго, основною метою Кремля є повний блекаут у нашій країні.