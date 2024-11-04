ЗСУ відновили позиції на одному з напрямків, але росіяни також мають просування (карти боїв)

Лише на Курахівському напрямку за добу сталося 72 ворожих атаки

Йде 985-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку минулої доби, 3 листопада, до 22:00 на фронті сталося 160 бойових зіткнень. Хоча ворог мав просування Силам оборони вдалося відновити втрачені позиції на одній з ділянок фронту.

За даними порталу DeepState, ворог просунувся біля Максимівки, Ясної Поляни, Богоявленки та у Кремінній Балці. Сили Оборони України відновили положення у Дружбі (Генштаб ЗСУ відносить її до Торецького напрямку).

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, у своєму зведенні станом на 22:00 3 листопада, найбільше боїв за добу було на Курахівському напрямку. Ворог тисне там шалено — зафіксовано 72 ворожих атаки. Більшість боїв сталося в районах Новоселидівки, Вовченки, Кремінної Балки, Антонівки та Катеринівки.

На Покровському напрямку впродовж неповної доби 3 листопада росіяни 27 разів атакували наші позиції. Бойові зіткнення відбувалися в районах Миролюбівки, Лисівки, Променю, Сухого Яру, Новогродівки та Вишневого.

"За попередніми підрахунками, сьогодні (3 листопада, — ред.) окупанти на Покровському напрямку втратили 213 військовослужбовців вбитими та пораненими. Знищено артилерійську систему, бойову броньовану машину та три одиниці автомобільної техніки окупанта. Також українські захисники завдали значних пошкоджень чотирьом артсистемам та ворожому танку", — поінформували у Генштабі.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни в ніч на 4 листопада знову намагалися атакувати Київ ударними безпілотниками. Силами протиповітряної оборони загрози були знищені, але є падіння уламків та займання на відкритій місцевості.