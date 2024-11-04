ВСУ восстановили позиции на одном из направлений, но у россиян также есть продвижения (карты боев)

Только на Кураховском направлении за сутки произошло 72 вражеских атаки

Идет 985-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, с начала минувших суток, 3 ноября, до 22:00 на фронте произошло 160 боевых столкновений. Хотя враг имел продвижение, Силам обороны удалось восстановить утраченные позиции на одном из участков фронта.

По данным портала DeepState, враг продвинулся у Максимовки, Ясной Поляны, Богоявления и в Кременной Балке. Силы Обороны Украины восстановили положение в Дружбе (Генштаб ВСУ относит ее к Торецкому направлению).

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, в своей сводке по состоянию на 22:00 3 ноября, больше всего боев в сутки было на Кураховском направлении. Враг давит там безумно — зафиксировано 72 вражеских атаки. Большинство боев произошло в районах Новоселидовки, Волченки, Кременной Балки, Антоновки и Екатериновки.

На Покровском направлении на протяжении неполных суток 3 ноября россияне 27 раз атаковали наши позиции. Боевые столкновения происходили в районах Миролюбовки, Лисовки, Луча, Сухого Яра, Новогродовки и Вишневого.

"По предварительным подсчетам, сегодня (3 ноября, — ред.) оккупанты на Покровском направлении потеряли 213 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены артиллерийская система, боевая бронированная машина и три единицы автомобильной техники оккупанта. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения систем", — проинформировали в Генштабе.

Как сообщал "Телеграф", россияне в ночь на 4 ноября снова пытались атаковать Киев ударными беспилотниками. Силами противовоздушной обороны угрозы были уничтожены, но есть падение обломков и возгорание на открытой местности.