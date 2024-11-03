Мобілізація чи капітуляція: заява Масі Найєма викликала дискусію у мережі

Військовослужбовці на передовій не зможуть боротися вічно

Якщо Україна не знайде, звідки взяти 160 тисяч нових військових за два місяці, то вона може капітулювати. При цьому українцям варто замислитися над тим, що вони можуть втратити, якщо фронт впаде.

Таку думку висловив адвокат та ветеран бойових дій Масі Найєм у розмові з LB.ua. За його словами, варто поговорити із суспільством чесно.

"Я суспільству сказав би таке — якщо ви, 160 тисяч людей, не прийдете мобілізуватися протягом наступних двох місяців, то ми підписуємо капітуляцію", — сказав він.

Найєм зазначив, що деякі військовослужбовці перебувають в армії вже три роки, з яких рік чи два провели на передовій. За його словами, це дуже багато для будь-якої людини.

"Просто визнаємо, ви скинули це на тих хлопців, які в перший день пішли, бо всі зображували згуртованість. А коли вони пішли, всі такі: "Вибачте, у нас тут економічне бронювання, я хотів би поговорити про свої права, а як там питання круасана, який коштує 265 гривень". Це ж важлива тема, так?", — додав він.

За словами ветерана, людям, які не цінують те, що мають, варто замислитися над тим, що вони втратять, якщо фронт звалиться.

Користувачі мережі із цього приводу мовчати не стали.

Як повідомлялося раніше, волонтер та військовослужбовець Марія Берлінська напередодні повідомила, що Україні треба задуматися про мобілізацію жінок, оскільки інакше їй загрожує поразка.