Кого з вчителів можуть мобілізувати вже з 1 листопада

На відстрочку можуть претендувати далеко не всі

В Україні продовжили військовий стан та обов’язкову мобілізацію військовозобов’язаних до 7 лютого 2025 року. При цьому деякі категорії вчителів мають право на відстрочку.

Однак для цього мають бути дотримані певні умови. Про це йдеться в законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Відстрочка надається лише у тому випадку, якщо для цього є підстави, прописані у законодавстві. Згідно з цим, в Україні не мобілізують деякі категорії вчителів.

Призову під час загальної мобілізації не підлягають:

наукові та науково-педагогічні працівники установ вищої та професійної передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь та працюють не менше ніж на 0,75 ставки.

та працюють не менше ніж на 0,75 ставки. педагогічні працівники коледжів, училищ та шкіл за умови, що вони працюють не менше ніж на 0,75 ставки.

Які документи необхідно зібрати для надання відстрочки:

довідка з місця роботи, що видається навчальним закладом. Вона подається до ТЦК та СП тільки в оригіналі. У довідці обов’язково має бути зазначено, що особа працює на 0,75 ставки (або на повну ставку) та яку посаду обіймає;

копія наказу про прийняття на роботу (засвідчена директором навчального закладу);

копія трудової книжки (засвідчена директором навчального закладу).

Кого з учителів можуть мобілізувати

Не мають права на відстрочку вчителя, які перебувають у кадровому резерві. Це педагоги, які мають менше 0,75 ставки навантаження. Про це повідомляє "Українська правда".

Так, у кадровий резерв потраплятимуть педагоги, які:

з різних причин втратили кількість годин у школі;

бажають викладати в установах на деокупованих територіях.

Варто зазначити, що українським законодавством передбачено збереження за працівниками системи освіти робочого місця та посади. Таким чином, вчитель може повернутися на своє місце роботи після демобілізації.

Нагадаємо, що є певна категорія людей, яким не потрібно продовжувати відстрочку від мобілізації після 9 листопада. Перевірити дату, до якої дійсна відстрочка, можна в електронному ВОД.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи можуть призвати тих, хто доглядає дідуся чи бабусю. Деякі військовозобов’язані справді можуть отримати відстрочку у зв’язку зі складними сімейними обставинами.