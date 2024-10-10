Відстрочка від мобілізації: чи можуть призвати тих, хто доглядає за дідусем чи бабусею

На відстрочку можуть претендувати далеко не всі

В Україні триває загальна мобілізація, проте певні категорії громадян мають право на відстрочку від призову. Наприклад, деякі військовозобов’язані можуть отримати відстрочку через складні сімейні обставини.

Закон №10449 "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" чітко встановлює, хто може отримати відстрочку від військової служби. Зокрема, мобілізації не підлягають чоловіки, які доглядають своїх найближчих родичів з інвалідністю.

Відстрочка надається військовозобов'язаним, які мають складні сімейні обставини, що вимагають їхньої безпосередньої участі. До таких категорій відносяться онуки, які доглядають за бабусею або дідусем з I або II групою інвалідності.

Однак на відстрочку можна сподіватися тільки в тому випадку, якщо найближчі родичі відсутні, хворі або мобілізовані. Якщо ж у людини з інвалідністю є інші працездатні родичі, здатні її утримувати, то чоловік не має права на відстрочку.

Якщо ж онук доглядає за бабусею чи дідусем, у яких немає підтвердженої I або II групи інвалідності, то такий військовозобов'язаний також підлягає призову.

Наразі відстрочка надається на термін від 3 до 6 місяців, після чого її потрібно продовжувати.

Слід зазначити, що відстрочка не звільняє від військової служби, а лише відкладає виконання військового обов'язку на певний термін. Особи, які отримали відстрочку, залишаються на військовому обліку.

Хто восени втратив право на відстрочку

Нове законодавство передбачає, що восени відстрочку не отримають 8 категорій чоловіків.

До тих, хто втратив право на відстрочку входять:

студенти та аспіранти заочної або вечірньої форми навчання, а також здобувають другу чи третю вищу освіту;

багатодітні чоловіки із заборгованістю за аліментами;

особи, які доглядають чоловіка чи дружину з інвалідністю III групи;

батьки-одиначки, якщо мати не позбавлена батьківських прав, яка не померла або зникла безвісти, і не відбуває покарання;

чоловіки, які доглядають осіб з інвалідністю І та ІІ групи, якщо немає інших працездатних членів сім’ї;

особи, які працюють на підприємствах та організаціях Міністерства оборони;

особи зі статусом "обмежено придатний", через відміну цієї категорії;

чоловіки, які за повторної військово-лікарської комісії були визнані здоровими (що мають свідоцтва про І та ІІ групи інвалідності, видані після 24 лютого 2022 року, мають пройти медогляд повторно).

Нагадаємо, вже восени деякі категорії українці зможуть оформлювати відстрочку онлайн. Додаток "Резерв+" інтегрується з іншими реєстрами, щоб спростити процедуру для студентів денної форми навчання та багатодітних батьків.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які документи для відстрочення перевірятимуть ТЦК у жовтні. Важливо пам’ятати, що кілька родичів не можуть отримати відстрочку.