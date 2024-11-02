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Мобілізація жінок та підготовка дітей до війни: заява Берлінської викликала дискусію у мережі

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Марія Берлінська Новина оновлена 02 листопада 2024, 23:34
Марія Берлінська

Заява волонтера викликала запеклі суперечки у мережі

Україні варто замислитися над мобілізацією жінок, оскільки від цього може залежати існування країни. Крім того, базову військову підготовку треба розпочинати викладати дітям у 5-6 класах.

Таку думку висловила військовослужбовця та волонтерка Марія Берлінська в інтерв’ю ТСН. За її словами, життя чоловіків в Україні не повинно цінуватися нижче за життя жінки.

"Або ми збережемо своїх чоловіків, або нам доведеться мобілізувати також і жінок. Або нам доведеться здатися", — сказала вона і додала, що у разі поразки вся країна буде усіяна братськими могилами.

Берлінська додала, що росіяни неодмінно займатимуться масовими вбивствами на окупованих територіях, а тим, хто так не вважає, вона нагадала про долю Маріуполя, Авдіївки та Бахмута.

"Я не хочу, щоб жінки воювали. Я не хочу, щоб чоловіки воювали. Але я точно знаю, що єдиний спосіб встояти — це підготувати все суспільство до війни", — сказала волонтер.

Вона також зазначила, що зараз виступає проти зниження мобілізаційного віку нижче 25 років, проте вважає, що готовими до війни мають бути всі. Це, за її словами, стосується і навчання дітей базовим навичкам, на зразок програмування, управління дронами та тактичної медицини.

При цьому вона наголосила, що це навчання необхідно саме для того, щоб їм не довелося воювати у майбутньому.

З її висновками, утім, погодилися далеко не всі. А в мережі після цього розпочалося широке обговорення.

Як повідомлялося раніше, український політик, фундатор партії "Братство" Дмитро Корчинський запропонував заборонити виїзд за кордон для українських дітей. Це викликало різку реакцію користувачів мережі.

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#Жінки #Мобілізація #Марія Берлінська