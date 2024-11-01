Масова розсилка повісток та нові правила обліку: якою буде мобілізація з 1 листопада

Скоротили термін явки по повістці

У листопаді продовжаться мобілізаційні заходи в Україні. Змінилися деякі правила військового обліку та мобілізації.

Юрист Євгеній Промський у коментарі для Фактів ICTV зазначив, що низка змін, які ухвалених у жовтні, очікуються у листопаді. Це є логічним продовженням обраної керівництвом держави політики.

За словами юриста, основною метою нововведень є посилення контролю за військовим обліком та забезпечення регулярного поповнення особового складу Сил оборони.

Зокрема, в листопаді слід очікувати на масову розсилку повісток військовозобов'язаним поштою, незалежно від того, чи оновлювали вони свої дані, чи ні.

Також змінився термін, протягом якого резервісти та військовозобов’язані мають з’явитися за повісткою, отриманою поштою, до військкомату. Згідно з новими правилами, мешканці обласних центрів мають прибути до військкомату протягом семи днів після надсилання повістки, тоді як для тих, хто проживає в інших населених пунктах області, строк явки скорочений до десяти днів.

Крім того, Кабінет Міністрів прирівняв повістки від ТЦК до судових. Тепер військовозобов’язаний має три дні, щоб забрати рекомендований лист із повісткою з поштового відділення.

Промський нагадав, що у разі неявки чоловіка за повісткою, інформація передаватиметься правоохоронним органам для затримання та доставлення військовозобов’язаних до ТЦК та СП.

Мобілізація з 1 листопада

Юрист Євгеній Промський підкреслив, що у листопаді мобілізація може торкнутися всіх військовозобов’язаних до 60 років, які придатні за станом здоров'я і не мають права на відстрочку або документального підтвердження такого права.

Військовий облік у листопаді

Зміни, що можуть бути реалізовані у листопаді, стосуються і військового обліку. Можливо скоро призовники зможуть ставати на облік онлайн уточнювати персональні дані через електронну ідентифікацію у сервісі Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста.

Тобто, для 17-річних хлопців необов'язковим буде візит до ТЦК для поставки на облік. Також для цього не прийдеться проходити ВЛК.

Нагадуємо, що мобілізації підлягають чоловіки 25-60 років навіть, якщо у них немає військового досвіду, але вони визнані медкомісією придатними до служби.

Призвати можуть осіб, у яких раніше був статус "обмежено придатний" під час воєнного стану через стан здоров'я. Таким чоловікам потрібно пройти ВЛК для визначення придатності до служби.

Раніше "Телеграф" писав, кого точно не мобілізують у листопаді. Не всіх чоловіків до 25 років можуть призвати.