Кого из учителей могут мобилизовать уже с 1 ноября

На отсрочку могут претендовать далеко не все

В Украине продлили военное положение и обязательную мобилизацию военнообязанных до 7 февраля 2025 года. При этом некоторые категории учителей имеют право на отсрочку.

Однако для этого должны быть соблюдены определенные условия. Об этом говорится в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Отсрочка предоставляется только в том случае, если для этого есть основания, прописанные в законодательстве. Согласно этому в Украине не мобилизуют некоторые категории учителей.

Призыву во время общей мобилизации не подлежат:

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, которые имеют научную степень и работать не менее чем на 0,75 ставки.

и работать не менее чем на 0,75 ставки. педагогические работники колледжей, училищ и школ при условии, что они работают не менее чем на 0,75 ставки.

Какие документы необходимо собрать для предоставления отсрочки:

справка с места работы, выдаваемая учебным заведением. Она подается в ТЦК и СП только в оригинале. В справке обязательно должно быть указано, что лицо работает на 0,75 ставки (или на полную ставку) и на какую должность занимает;

копия приказа о принятии на работу (заверенная директором учебного заведения);

копия трудовой книжки (заверенная директором учебного заведения).

Кого из учителей могут мобилизовать

Не имеют права на отсрочку учителя, которые находятся в кадровом резерве. Это те педагоги, которые имеют менее 0,75 ставки нагрузки. Об этом сообщает "Українська правда".

Так, в кадровый резерв будут попадать педагоги, которые:

по разным причинам потеряли количество часов в школе;

желают преподавать в учреждениях на деоккупированных территориях.

Стоит отметить, что украинским законодательством предусмотрено сохранение за сотрудниками системы образования рабочего места и должности. Таким образом, учитель может вернуться на свое прежнее место работы после демобилизации.

Напомним, что есть определенная категория людей, которым не нужно продолжать отсрочку от мобилизации после 9 ноября. Проверить дату, до которой действительна отсрочка, можно в электронном ВОД.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, могут ли призвать тех, кто ухаживает за дедушкой или бабушкой. Некоторые военнообязанные действительно могут получить отсрочку в связи со сложными семейными обстоятельствами.