"Не 18-річні хлопчики": Дикий назвав найкращий вік для мобілізації

Ці люди є вже психологічно дорослими, але з молодим та здоровим тілом

Основна недомобілізована категорія в Україні – фізично здорові чоловіки віком від 23 до 35 років. Це ідеальні солдати, які мають найкраще поєднання сили та зрілості.

Про це розповів колишній командир взводу батальйону "Айдар", ветеран АТО та військовий аналітик Євген Дикий в ефірі Ранок.LIVE. За його словами, більшість чоловіків саме з цієї категорії або вже заброньовані, або ухиляються.

"Це ідеальні солдати. Не 18-річний хлопчик просто після школи, але й не ті, хто воює зараз — це покоління 50+, часто навіть 55+. Я розумію, що наше 50-річне покоління краще психологічно готове, але тіло вже не те. Воно здає швидко. А 30-річні – психологічно дорослі чоловіки, але з ще молодим та фізично здоровим тілом”, – пояснив Дикий.

Він також додав, що розмови про зниження віку та про заклик жінок мали б сенс, якби у нас уже служили всі ті чоловіки, які мають служити та їх не вистачало.

"Як показала навіть реєстрація в "Резерв+", у нас мобілізаційний резерв тільки тих, що вже оновили свої дані, близько 4 млн. Тобто ми можемо кілька разів замінити весь нинішній склад ЗСУ. Але ми цього не робимо", — сказав він. аналітик.

Дикий також підтримує думку, яку раніше висловлював Валерій Залужний, бувши головнокомандувачем ЗСУ про необхідність термінового поповнення армії на 500 тисяч осіб з додатковою можливістю мобілізувати щомісяця по 20-30 тисяч осіб.

"Тоді ми справді виграємо цю війну", — підсумував Євген Дикий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні підрахували, скільки ще чоловіків можуть мобілізувати.