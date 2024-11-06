Что не имеют права делать работники ТЦК

Юрист объяснила, какие действия сотрудников военкоматов считаются нарушением закона

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Представители ТЦК и СП имеют право проверять документы военнообязанных граждан на улице и в других местах.

Однако некоторые действия сотрудников военкоматов могут выходить за пределы их законных полномочий. Старшая юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян рассказала для РБК-Украина, что не имеют права делать представители ТЦК.

Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и постановлению Кабмина №560, ТЦК имеют строго регламентированные права и обязанности.

"Эти документы определяют законные действия, которые ТЦК может совершать, а также считающиеся противоправными", — объясняет Козян.

По словам юриста, работники ТЦК не имеют права делать:

задерживать или принудительно доставлять военнообязанных. Принудительный привод возможен только из решения суда и с участием правоохранительных органов;

нарушать процедуру медицинского осмотра. Вызов на медкомиссию должен производиться в четко установленном порядке. Если ТЦК вынуждает пройти ВВК лиц, имеющих законную отсрочку или признанных непригодными, это считается нарушением закона;

осуществлять самопроизвольные проверки или входить в жилье военнообязанного без разрешения, а также оказывать давление или принуждать лиц к мобилизации, если они имеют законное право на отсрочку.

Также представители ТЦК не могут разглашать данные граждан. Согласно закону, данные о военнообязанных конфиденциальны. Неправомерное разглашение или ненадлежащее хранение таких данных является нарушением.

Юрист отмечает, что сотрудники военкоматов имеют право вручать повестки для уточнения учетных данных, прохождения медицинских осмотров и для мобилизации. Повестки могут вручаться по месту жительства, работы или под подпись. Если военнообязанный отказывается от подписи, это фиксируется как отказ, говорит Козян.

"В случае уклонения военнообязанного от мобилизации ТЦК может привлекать полицию для установления места нахождения лица или осуществления принудительного повода на основании решения суда", — подчеркивает юрист.

Ранее "Телеграф" писал, что грозит мужчине за отсутствие документов во время проверки ТЦК. Сотрудники военкомата должны действовать в соответствии с законом.