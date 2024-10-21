Що не варто робити, якщо вас зупинили представники ТЦК: поради юриста

Неправомірні дії співробітників військкомату можна оскаржити

Під час воєнного стану представники ТЦК та СП можуть здійснювати перевірку документів у військовозобов'язаних громадян. Нерідко такі перевірки закінчуються конфліктом.

Юрист Дмитро Франчук порадив громадянам, що не потрібно робити, якщо їх зупинили представники військкомату. Пише РБК-Україна.

Перш за все, експерт закликає не уникати спілкування з представниками ТЦК. Ігнорування чи втеча можуть призвести до негативних юридичних наслідків.

Франчук також радить перевіряти всі документи, які надають. Наприклад, якщо чоловіку видають повістку, то спершу потрібно:

перевірити всі дані;

переконатися, що вона заповнена правильно.

"У разі сумнівів відмовляйтесь від підпису до з'ясування деталей", — підкреслив юрист.

Також не варто піддаватися на провокації або реагувати агресивно, оскільки це може бути використано проти вас. Тобто важливо залишатися ввічливим і стриманим.

Фахівець права зазначає, що представники ТЦК не мають права затримувати громадян без законних підстав, а примусові дії з їх боку можна оскаржувати.

"Якщо дії представників ТЦК виходять за рамки їх повноважень, такі дії можна оскаржувати в суді або через скаргу до правоохоронних органів", — додає Франчук.

Як діяти при зупинці представниками ТЦК

Юрист Дмитро Франчук рекомендує дотримуватися таких правил під час взаємодії з представниками військкоматів:

пред'явити документи – у чоловіка можуть вимагати документи, що посвідчують особу, тому необхідно завжди мати при собі паспорт, водійські права або інший документ;

перевіряти законність дій – представники ТЦК мають право викликати у військкомат або вручати повістки, але ці дії повинні відповідати законодавству, тобто мають бути видані в установленій формі, з підписом уповноваженої особи;

фіксувати дії – якщо людина вважає, що її права порушуються, то потрібно намагатися фіксувати ситуацію на відео або залучати свідків;

вимагати показати посвідчення, адже співробітники ТЦК зобов’язані їх показати;

запитайте на підставі якого закону чи наказу проводять перевірку;

запишіть прізвища, імена та посади співробітників ТЦК. Це може знадобитися надалі;

зафіксуйте дату, час і місце проведення перевірки;

якщо у вас виникають питання чи сумніви щодо правомірності дій ТЦК, звертайтесь за юридичною допомогою.

Нагадуємо, що потрібно знати, якщо вас затримують представники ТЦК чи поліції. Право на затримання військовозобов'язаних має виключно поліція , а не співробітники військкомату.

Затримання може бути законним лише за наявності запису в системах "Оберіг" або "Резерв+", де фіксуються порушення правил військового обліку або розшук. Тобто, якщо ви не оновили свої дані або не з'явилися на виклик до військкомату, це може стати підставою для затримання.

Під час затримання поліція має скласти відповідний протокол, що фіксує всі обставини: хто затримав, коли, куди доставили, і хто прийняв затриману особу в ТЦК. Відсутність цього протоколу означає, що офіційно вас не затримували, і ви нібито добровільно з'явилися в ТЦК.

Варто зауважити, що у випадку затримання ви маєте право вимагати складання протоколу і скористатися послугами адвоката — державного або приватного.

Раніше "Телеграф" писав, що представники ТЦК тепер будуть з камерами. У жовтні набули чинності нові правила щодо використання фото- та відеофіксації під час перевірок призовників і військовозобов'язаних.