Що загрожує чоловіку за відсутність документів під час перевірки ТЦК

Громадянина можуть попросити прийти повторно до військкомату

Під час воєнного стану українці мають носити при собі документи. У чоловіків повинен бути не лише паспорт, а й військовий квиток та інші необхідні документи, як-от медичні довідки чи про навчання.

Про це розповів юрист Дмитро Франчук у коментарі для "РБК-Україна". За його словами, це допоможе уникнути непорозумінь під час зустрічей із представниками ТЦК та СП.

"Якщо під час зустрічі з працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки у вас не буде при собі необхідних документів, це може призвести до певних наслідків", — зазначає юрист.

Франчук пояснив, що відсутність документів під час перевірки може призвести до:

працівники ТЦК можуть запросити людину пройти до відділення для ідентифікації;

якщо чоловік військовозобов'язаний, але не має документів, йому можуть виписати повістку на явку до ТЦК для уточнення даних або проходження медичної комісії;

чоловіка можуть попросити прийти повторно до ТЦК та СП, вже маючи всі необхідні документи;

у деяких випадках відсутність документів може розглядатися як порушення правил військового обліку. За це передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу;

якщо чоловік ухиляється від виконання військового обов'язку, його можуть примусово доставити до ТЦК за рішенням суду.

Що робити, якщо забули документи

Якщо чоловік забув документи, Франчук радить спокійно пояснити ситуацію представникам ТЦК та домовитися про наступну зустріч.

"Поясніть, що ви забули документи, і попросіть призначити іншу зустріч. Обов'язково запишіть контактні дані працівника ТЦК та дату і час наступної зустрічі. До цієї дати зберіть усі необхідні документи", — розповідає юрист.

Він зазначає, що співробітники військкомату повинні діяти відповідно до закону. У разі відсутності необхідних документів громадянину слід звернутися до територіального центру комплектування для вирішення питання.

Нагадуємо, що під час воєнного стану чоловікам потрібно носити при собі не тільки паспорт, а й військовий квиток або приписне посвідчення. Військово-обліковий документ можна отримати в територіальних центрах комплектування, ЦНАПах або через мобільний додаток "Резерв+".

Наявність цих документів є обов'язковою, адже правоохоронці можуть перевіряти документи в будь-який момент. Відсутність паспорта або військово-облікового документа може призвести до затримання.

Раніше "Телеграф" писав, Чи потрібен чоловіку військовий квиток для реєстрації шлюбу. У консульських установах за кордоном можуть вимагати оновлення військово-облікових даних, але у РАЦСах на території України таких вимог немає.