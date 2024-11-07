З обіцяними МіГ-29 для України може бути проблема? Польський міністр різко пояснив

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У Польщі не згодні передавати Україні нову партію винищувачів МіГ-29. Ці літаки потрібні для захисту польського неба.

Про це повідомив міністр оборони, віцепрем'єр Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише Radio Zet. За його словами, Польща вже передала Україні стільки військової техніки, скільки змогла, але межею є її власна безпека.

"Наприклад, МІГ-29 – вони патрулюють польське небо, вони служать польським пілотам. Я не можу сказати, що я згоден з передачею літаків. З мого боку згоди на це немає", – зазначив Косіняк-Камиш.

Він також прокоментував останні заяви президента Володимира Зеленського щодо допомоги Україні. Польський міністр вважає, що президент України всіма силами намагається, щоб інтерес до українського питання не зникав.

"Йому, звичайно, було б легше, якби інші країни брали участь у цій війні. Але Польща не є конфлікту", – заявив Косіняк-Камиш.

Що відомо про МіГ-29

МіГ-29 (за класифікацією НАТО: Fulcrum — "Точка опори") — радянський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений у 1970-х роках в Дослідницькому конструкторському бюро імені А. І. Мікояна.

МіГ-29 призначений для ураження та знищення всіх типів повітряних цілей у простих та складних метеоумовах, у вільному просторі та на тлі землі, у тому числі в умовах постановки радіолокаційних перешкод з використанням керованих ракет та бортової гармати, а також для ураження наземних цілей із застосуванням некерованих засобів ураження за умов візуальної видимості.

Головним завданням винищувача є завоювання переваги в повітрі над районом бойових дій сухопутних військ, другорядним — завдання ударів по наземних цілях некерованою зброєю вдень у простих метеоумовах.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава готова передати Києву свої винищувачі МІГ-29. Однак лише за умови, що союзники по Північноатлантичному альянсу забезпечать безпеку польського неба, доки країна не отримає нових літаків.

24 жовтня тимчасовий повірений Польщі в Україні Петро Лукасевич заявив, що Варшава планує передати свої винищувачі МіГ-29 Україні. За його словами, у Польщі зараз є 10-15 таких літаків, які все ще використовуються як частина протиповітряної оборони. Лукасевич уточнив, що це станеться тоді, коли країна отримає заміну від союзників, щоби посилити власну обороноздатність.