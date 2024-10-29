Польща може передати Україні свої винищувачі МіГ-29, але є умова

Варшава допоможе Україні, якщо союзники допоможуть їй

Польща готова передати Києву свої винищувачі МІГ-29. Однак лише за умови, що союзники по Північноатлантичному альянсу забезпечать безпеку польського неба, доки країна не отримає нових літаків.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в ефірі Radio Zet. Він наголосив, що Варшава вже задекларувала готовність передати Україні винищувачі МіГ-29, але за умови гарантування безпеки повітряного простору союзниками.

"…Коли західні літаки принаймні тимчасово захищатимуть польське небо, і нам це буде гарантовано, а незабаром ми отримаємо літаки, на яких літатимуть наші пілоти, і це зміцнить нашу ситуацію", – уточнив президент Польщі.

МіГ-29: що про нього відомо

МіГ-29 (за класифікацією НАТО: Fulcrum — "Точка опори") — радянський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений у 1970-х роках в Дослідницькому конструкторському бюро імені А. І. Мікояна.

МіГ-29 призначений для ураження та знищення всіх типів повітряних цілей у простих та складних метеоумовах, у вільному просторі та на тлі землі, у тому числі в умовах постановки радіолокаційних перешкод з використанням керованих ракет та бортової гармати, а також для ураження наземних цілей із застосуванням некерованих засобів ураження за умов візуальної видимості.

Головним завданням винищувача є завоювання переваги в повітрі над районом бойових дій сухопутних військ, другорядним — завдання ударів по наземних цілях некерованою зброєю вдень у простих метеоумовах.

Нагадаємо, 24 жовтня тимчасовий повірений Польщі в Україні Петро Лукасевич заявив, що Варшава планує передати свої винищувачі МіГ-29 Україні.

За його словами, у Польщі зараз є 10-15 таких літаків, які все ще використовуються як частина протиповітряної оборони. Лукасевич уточнив, що це станеться тоді, коли країна отримає заміну від союзників, щоби посилити власну обороноздатність.