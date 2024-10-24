У Польщі розповіли, коли передадуть Україні літаки МіГ-29

Прогнози не оптимістичні

Польща планує передати решту своїх винищувачів МіГ-29 Україні. Це відбудеться тоді, коли країна отримає заміну від союзників, щоб посилити власну обороноздатність

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" розповів тимчасовий повірений Польщі в Україні Пйотр Лукасевич. За його словами, у Польщі зараз є 10–15 таких літаків, які все ще використовують як частину протиповітряної оборони.

Нині країна, за словами посадовця, проводить масштабне переозброєння та купує новіші винищувачі, зокрема F-16 та F-35. Однак це процес іще незавершений, а тому Польща не може передати ці літаки, бо буде почуватися незахищеною.

Водночас він акцентував, що процес ще триває, тому країна не може дозволити собі "втратити навіть цей десяток МіГ-29, бо почуватимемося незахищеними".

"Маючи за стратегічну мету підтримку України, ми закликаємо союзників як у двосторонньому форматі, так і на рівні НАТО допомогти нам заповнити прогалини, що створить передавання МіГів. По суті, це означає, що наші союзники мають надіслати до Польщі кілька ескадрилій інших літаків, щоб дати нам час наростити власні спроможності, щоб ми змогли передати МіГи, які так потрібні українським пілотам", — сказав Лукасевич.

Раніше "Телеграф" писав, скільки винищувачів Mirage 2000 отримає Україна від Франції на початку 2025 року