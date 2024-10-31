Польща порушила обіцянку, злив "Томагавків" і не тільки: Зеленський зробив низку гучних заяв

Президент також анонсував створення спеціальних департаментів у Німеччині та Польщі

Президент України Володимир Зеленський розкрив подробиці складних переговорів із західними партнерами щодо захисту критичної інфраструктури України, а також прокоментував нещодавній витік конфіденційної інформації з засекречених додатків Плану перемоги.

Про це та не тільки лідер країни розповів під час зустрічі з керівниками територіальних громад Закарпаття. Торкнулися і питання повернення українців з-за кордону.

За словами глави держави, Україна неодноразово зверталася до Польщі з проханням забезпечити захист газосховищ у районі міста Стрий Львівської області, проте щоразу отримувала відмову.

"Ми постійно їх просили збивати ракети, які йдуть у напрямку Польщі. Там у нас Стрий, там у нас газосховища. Від цього газопостачання залежить, життя наше, особливо взимку. Ми просили захистити просто Стрий. Що поляки, збивають? Ні. Поляки сказали, що ми готові збивати, якщо ми не будемо в цьому рішенні знову ж таки самі, якщо НАТО нас підтримає", — розповів Зеленський.

Після відмови Польщі у прямому захисті, Україна запропонувала альтернативне рішення — передачу польських МіГів для самостійного захисту повітряного простору. Попри досягнуті домовленості з тодішнім генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом про надання Польщі компенсаційної "поліцейської місії", передача літаків Україні так і не відбулася.

Зеленський також висловив занепокоєння щодо публічного розголошення конфіденційних деталей Плану перемоги. Зокрема, він прокоментував нещодавню публікацію The New York Times про запит України на ракети Tomahawk.

"Якщо ти хочеш публічно сказати якісь деталі закритих додатків, які є в плані, що стосуються, наприклад, ракет, які ми просили в наших партнерів, то ти спочатку скажи, що я даю, а потім розказуй усім, що там у додатку. Тому що, коли хтось із партнерів спочатку каже, що в додатку, це говорить про те, що він не дуже хоче щось давати, у такий спосіб відтерміновує рішення", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 30 жовтня Зеленський заявив, що інформація про те, що Україна хотіла отримати ракети Tomahawk, була конфіденційною.

"Коли багато країн почали підтримувати План перемоги, ви бачите, що наразі відбувається у ЗМІ, — вони сказали, що Україна хоче або хотіла отримати багато ракет, таких як Tomahawk тощо. Але це була конфіденційна інформація між Україною і Білим домом. Як розуміти ці повідомлення? Отже, між партнерами немає нічого конфіденційного", — заявив тоді президент.

Окремо Зеленський анонсував створення спеціальних департаментів у Німеччині та Польщі для сприяння поверненню українців.

"… У Німеччині сьогодні понад 1,1 млн українців, з них мінімум 300 тисяч ніде не працюють, навіть не роблять спроб працевлаштуватися. Таких людей багато в усій Європі", – пояснив Зеленський.

Він зазначив, що іноземні уряди планують припинити соціальні виплати непрацюючим українцям, що може стати додатковим стимулом для повернення додому.

"Щойно їхні суспільства підтримають рішення, що не потрібно платити українцям, у цей момент країни зроблять усе, щоб повністю зупинити виплати", – додав президент.

Проте, за словами Зеленського, є і такі українці, які чекають завершення війни, аби повернутися додому.

Повне відео зустрічі українського президента з керівниками територіальних громад та районів Закарпаття можна переглянути тут:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що польський уряд обурений через те, що не отримав доступ до таємних додатків "Плану перемоги України" Зеленського. У Варшаві заявили, що Польща повинна ознайомитися з ними, оскільки багато допомагала Україні.