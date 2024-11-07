С обещанными МиГ-29 для Украины может быть проблема? Польский министр резко объяснил

Дискуссия по этому вопросу продолжается уже давно

В Польше не согласны передавать Украине новую партию истребителей МиГ-29. Эти самолеты необходимы для защиты польского неба.

Об этом сообщил министр обороны, вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет Radio Zet. По его словам, Польша уже передала Украине столько военной техники, сколько смогла, но пределом является ее собственная безопасность.

"Например, МИГ-29 – они патрулируют польское небо, они служат польским пилотам. Я не могу сказать, что я согласен с передачей самолетов. С моей стороны, согласия на это нет", – отметил Косиняк-Камыш.

Он также прокомментировал последние заявления президента Владимира Зеленского о помощи Украине. Польский министр считает, что президент Украины всеми силами пытается, чтобы интерес к украинскому вопросу не исчезал.

"Ему, конечно, было бы легче, если бы другие страны участвовали в этой войне. Но Польша не является стороной конфликта", — заявил Косиняк-Камыш.

Что известно о МиГ-29

МиГ-29 (по классификации НАТО: Fulcrum — "Точка опоры") — советский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в 1970-х годах в Опытном конструкторском бюро имени А. И. Микояна.

МиГ-29 предназначен для поражения и уничтожения всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях, в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях постановки радиолокационных помех с использованием управляемых ракет и бортовой пушки, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.

Главной задачей истребителя является завоевание превосходства в воздухе над районом боевых действий сухопутных войск, второстепенной — нанесение ударов по наземным целям неуправляемым оружием днём в простых метеоусловиях.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава готова передать Киеву свои истребители МИГ-29. Однако только при условии, что союзники по Североатлантическому альянсу обеспечат безопасность польского неба, пока страна не получит новые самолеты.

24 октября временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич заявил, что Варшава планирует передать свои истребители МиГ-29 Украине. По его словам, в Польше сейчас есть 10-15 таких самолетов, которые все еще используются как часть противовоздушной обороны. Лукасевич уточнил, что это произойдет тогда, когда страна получит замену от союзников, чтобы усилить собственную обороноспособность.