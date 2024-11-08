"Підскользнутися" – это суржик: как правильно говорить на украинском

Правильные варианты употребления и интересные фразеологизмы

Украинцы, недавно перешедшие на украинский язык, часто употребляют слово "підскользнутися" или "поскользнутися". Однако это типичный пример суржика – русского слова, механически адаптированного к украинскому произношению.

"Телеграф" нашел правильные соответствия на украинском. Запомните их, чтобы не ошибаться.

Правильные варианты

В украинском языке есть два правильные соответствия:

послизнутися,

посковзнутися.

Оба варианта происходят от украинских прилагательных "слизький" та "ковзкий"/"сковзкий" соответственно.

Как образовались эти слова?

Чтобы лучше понять правильное употребление, следует проследить происхождение слов:

слизький → послизнутися,

ковзкий/сковзкий → посковзнутися.

Примеры правильного употребления

В прямом смысле:

"Дорога була слизька, і він послизнувся",

"На мокрій підлозі легко посковзнутися".

В переносном смысле:

"Він завжди був порядною людиною, але одного разу послизнувся" (допустил ошибку),

как фразеологический оборот "і язиком не послизнутися" (быстро не задумываясь ответить).

Итак, оба варианта ("послизнутися" и "посковзнутися") правильные. Помните о возможности использования этих слов в переносном значении и избегайте суржиковых форм "підскользнутися" и "поскользнутися".

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