"Підскользнутися" – это суржик: как правильно говорить на украинском
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Правильные варианты употребления и интересные фразеологизмы
Украинцы, недавно перешедшие на украинский язык, часто употребляют слово "підскользнутися" или "поскользнутися". Однако это типичный пример суржика – русского слова, механически адаптированного к украинскому произношению.
"Телеграф" нашел правильные соответствия на украинском. Запомните их, чтобы не ошибаться.
Правильные варианты
В украинском языке есть два правильные соответствия:
- послизнутися,
- посковзнутися.
Оба варианта происходят от украинских прилагательных "слизький" та "ковзкий"/"сковзкий" соответственно.
Как образовались эти слова?
Чтобы лучше понять правильное употребление, следует проследить происхождение слов:
- слизький → послизнутися,
- ковзкий/сковзкий → посковзнутися.
Примеры правильного употребления
В прямом смысле:
- "Дорога була слизька, і він послизнувся",
- "На мокрій підлозі легко посковзнутися".
В переносном смысле:
- "Він завжди був порядною людиною, але одного разу послизнувся" (допустил ошибку),
- как фразеологический оборот "і язиком не послизнутися" (быстро не задумываясь ответить).
Итак, оба варианта ("послизнутися" и "посковзнутися") правильные. Помните о возможности использования этих слов в переносном значении и избегайте суржиковых форм "підскользнутися" и "поскользнутися".
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