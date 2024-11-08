Забудьте про "наганяй": 10 влучніших українських висловів для критики

Які вдалі фразеологізми можна використати замість русизму

Сьогодні ми дедалі пильніше стежимо за чистотою нашого мовлення, навіть коли йдеться про критику чи сварку. Адже вислови, які ми автоматично запозичуємо з російської, не завжди найкраще відображають наші думки українською.

Одним із таких виразів є "давати наганяй". Хоча його і можна вважати прийнятним перекладом, в українській мові існує багато більш влучних фразеологізмів, якими можна замінити це кальковане словосполучення.

Як правильно українською

Ольга Багній, авторка та ведуча програми "Правильно українською" на "Радіо Трек", зазначає: "Коли ви сварите чи критикуєте якусь людину, то можна сказати, що ви даєте їй наганяй. Але це не єдиний фразеологізм, який можна вживати в таких випадках. Ще кажуть: знімати стружку, милити шию, давати прочухана або змішати з болотом".

Користувачі TikTok також запропонували цікаві українські аналоги:

насипати в торбу,

накрутити хвоста,

закрутити гайки,

втерти маку.

Крім того, словник сталих виразів наводить й інші варіанти:

дати нагінки,

вичитати когось.

Отже, маємо чимало влучніших, суто українських варіантів, аби висловити свою критику чи обурення. Натомість виразу "давати наганяй" краще уникати — він походить з російської та не найкраще відображає наші емоції рідною мовою.

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