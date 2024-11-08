Байден зняв заборону і в Україні з’являться американські військові підрядники

Фахівці допомагатимуть ЗСУ з ремонтом та обслуговуванням техніки

Адміністрація Байдена зняла заборону розміщення американських військових підрядників на території України. Вони надаватимуть допомогу ЗСУ в обслуговуванні та ремонті наданих США систем озброєння.

Дане рішення було прийнято на початку листопада Джо Байденом та його адміністрацією. Про це повідомляє CNN.

Адміністрація Байдена вперше після початку повномасштабної війни дозволить американським військовим підрядникам розміститися в Україні. Це дозволить Пентагону надавати контракти американським компаніям для роботи на території нашої країни.

Фахівці зможуть надавати допомогу ЗСУ в обслуговуванні та ремонті наданих США систем озброєння, зокрема винищувачів F16 та систем ППО Patriot.

"Щоб допомогти Україні ремонтувати та обслуговувати військову техніку, надану США та їх союзниками, Міністерство оборони США проводить тендери на залучення невеликої кількості підрядників, які допоможуть Україні зберегти вже надану нами допомогу", — йдеться у повідомленні.

При цьому підрядники будуть знаходитися далеко від лінії фронту і не воюватимуть з російськими військами. Видання наголошує, що підрядники лише "допоможуть Збройним силам України за необхідності швидко ремонтувати та обслуговувати надане США обладнання, щоб його можна було швидко повернути на лінію фронту".

Компанії, які претендують на отримання контрактів, повинні розробити надійні плани щодо зниження ризиків, щоб зменшити загрози для своїх співробітників.

Швидше за все, на території України працюватимуть від кількох десятків до кількох сотень підрядників одночасно.

"Слід зазначити, що вже існує широкий спектр американських компаній, які мають персонал в Україні, який виконує контракти для українського уряду, тому це не призведе до суттєвого збільшення кількості співробітників американських компаній, які працюють на території України", — сказав представник міністерства оборони CNN.

При цьому невідомо, чи піде цим же шляхом Дональд Трамп, коли вступить на посаду в січні. Адже до цього він заявляв, що сподівається покласти край війні між Україною та Росією "протягом 24 годин" після повернення до влади.

Нагадаємо, вибори в США проходять у два етапи. У вівторок, 5 листопада, відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня – голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія.

За інформацією ЗМІ, нова інавгурація Дональда Трампа намічена на 20 січня 2025 року. На даний момент невідомо, хто з високопоставлених гостей візьме участь у заході. Особливий інтерес викликає питання, чи відвідає інавгурацію Джо Байден, який у липні 2024 року зняв свою кандидатуру із передвиборчих перегонів.

Цікаво, що у 2020 році Байден здобув перемогу на виборах, набравши 306 голосів виборців, залишивши Трампа із 232 голосами. Тоді Трамп на інавгурацію Байдена не приїхав.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у лютому у мережі зафіксували, ймовірно, перший випадок ушкодження українських систем залпового вогню HIMARS. До цього про такі факти не повідомлялося. Зважаючи на все, пошкодження були отримані не внаслідок прямого влучення, а в результаті розльоту осколків.