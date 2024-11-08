Колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про те, чого вона очікує від президентства Дональда Трампа і як реально закінчити війну в Україні

Я не чекаю від Трампа дива.

Він вже показував свою позицію щодо безпекових питань у Європі минулої каденції. Він їх вважав суто проблемою Європи.

Зупинити війну зараз можна лише в один спосіб — бути сильнішими за РФ. Захід має такі важелі впливу.

Домовленості у разі нашої слабкої позиції не зупинять війну. Ми вже це проходили.

Ну і, звісно, від нас теж багато залежить.

Партнери хочуть мати прозору математику війни з обґрунтованими розрахунками і прогнозами.

Джерело: пост Маляр у Telegram.