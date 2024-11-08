Я не чекаю від Трампа дива. Зупинити війну зараз можна лише в один спосіб - Ганна Маляр
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Колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про те, чого вона очікує від президентства Дональда Трампа і як реально закінчити війну в Україні
Я не чекаю від Трампа дива.
Він вже показував свою позицію щодо безпекових питань у Європі минулої каденції. Він їх вважав суто проблемою Європи.
Зупинити війну зараз можна лише в один спосіб — бути сильнішими за РФ. Захід має такі важелі впливу.
Домовленості у разі нашої слабкої позиції не зупинять війну. Ми вже це проходили.
Ну і, звісно, від нас теж багато залежить.
Партнери хочуть мати прозору математику війни з обґрунтованими розрахунками і прогнозами.
Джерело: пост Маляр у Telegram.
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