Маск розвоювався: брав участь у розмові Трампа і Зеленського, та дав оцінку інтелекту канцлера Шольца

Маск стає дуже впливовою людиною в адміністрації нового президента США Дональда Трампа

Американський мільярдер Ілон Маск, який був одним з тих, хто допоміг новообраному президенту США Дональду Трампу прийти до влади, набирає все більший вплив в новій адміністрації. Так, Маск брав участь у розмові Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Окрім того, мільярдер назвав канцлера Німеччини Олафа Шольца "дурнем", що викликало різку реакцію з боку Берліну.

Про участь Маска у розмові двох президентів повідомило видання Axios. Зазначається, що протягом 25-хвилинної розмови Трамп пообіцяв підтримувати Україну, але без подробиць, а Маск запевнив, що продовжить надавати Україні зв'язок через свої супутники Starlink.

"Нові деталі дзвінка підкреслюють, наскільки впливовим може бути Маск у другій адміністрації Трампа, а також невизначеність щодо того, як саме Трамп ставитиметься до України", – зазначає видання, додаючи, що розмова Трампа та Зеленського "не залишила у Зеленського відчуття відчаю".

"Олаф – дурень"

Також Маск дозволив собі назвати канцлера Німеччини Шольца "дурнем", коментуючи розпад "світлофорної" коаліції в Бундестазі. Про це він написав у своїй соціальній мережі Twitter (X).

"Олаф — дурень", – написав Маск.

На слова Маска відреагувала заступник прессекретаря німецького уряду Крістіана Хоффманн. Вона написала, що "на X є свобода для дурнів" – маючи на увазі те, що відбувається у соцмережі Маска. Хоффманн додала, що німецький уряд все ще змушений тримати в X аккаунт, оскільки потребує усіх інструментів для роз'яснення та поширення інформації про свою роботу.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, нова інавгурація Дональда Трампа намічена на 20 січня 2025 року. На цю мить невідомо, хто з високопоставлених гостей візьме участь у заході. Особливий інтерес викликає питання, чи відвідає інавгурацію Джо Байден, який у липні 2024 року зняв свою кандидатуру із передвиборчих перегонів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чим займатиметься Трамп у перші дні свого президентства. Передбачається, що після повернення до Білого дому його рішення стосуватимуться нелегальної міграції та видобутку нафти. Він діятиме швидко та рішуче.