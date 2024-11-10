Розлучилися зі скандалом після 30 років шлюбу: як виглядає колишня дружина-росіянка політика Пальчевського (фото)

У бізнесмена чотири дитини: три сини та одна дочка

Українські політики зазвичай намагаються тримати в таємниці особисте життя. Наприклад, кохана нардепа Олександра Куницького вважає за краще залишатися в його "тіні", як і колишня дружина відомого бізнесмена та телеведучого Андрія Пальчевського. Розлучилися вони ще у 2012 році, але шлюборозлучний процес проходив досить скандально.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає Олена Пальчевська та що про неї відомо. Жінка давно виїхала із дітьми за кордон.

Особисте життя Андрія Пальчевського

Засновник клініки Eurolab, бізнесмен, ексміністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Андрій Пальчевський офіційно був одружений із росіянкою Оленою Пальчевською. Разом вони спочатку жили у Російській Федерації, потім виїхали до України.

У шлюбі з Оленою Пальчевський був 30 років

За словами ексдружини в Росії, їм ще з кінця 90-х років почали погрожувати, тому вони бігли спочатку в Іспанію, потім в Україну. Однак Пальчевський її версію заперечує і заявив, що переїзд був пов’язаний із тим, що його кілька разів намагалися отруїти конкуренти. Востаннє його госпіталізація відбулася у Києві. Після цього бізнесменові й спала на думку ідея відкрити власну клініку.

Андрій Пальчевський займався підприємницькою та політичною кар’єрою

Щодо колишньої дружини Олени, то у відкритому доступі про неї зовсім мало інформації, як і фотографій. Відомо, що офіційно у шлюбі вони перебували 30 років. У багатьох джерелах сказано, що пара виховує чотирьох дітей, але видання The Page пише, що від Олени у Пальчевського лише син Андрій та дочка Анна, а ще два сини — Роман та Федір з’явилися у бізнесмена від цивільного шлюбу з жінкою, яка також була родом із Росії.

Повідомляється, що син Андрій веде бізнес у Барселоні та має подвійне прізвище — Воронов-Пальчевський. А донька Анна була пов’язана з авіаційною галуззю діяльності.

За останніми даними, колишня дружина Олена Пальчевська ще з 1998 року живе в Іспанії разом із дітьми. Має в Барселоні свій СПА салон Ambrosia Urban Spa. Але розлучилися вони з політиком лише у 2012 році, причому досить скандально. Під час шлюборозлучного процесу Олена претендувала на половину майна чоловіка, яке оцінила у 629 мільйонів гривень. Проте український політик зміг довести, що довгі роки не проживав разом з Оленою, тому вона не має жодних прав на його майно. Більше інформації про жінку в мережі немає.

Колишня дружина Андрія Пальчевського Олена

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дружина нардепа Артура Герасимова. Жінка народила політику чотирьох дітей.