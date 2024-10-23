У шлюбі понад 50 років: як виглядає дружина путінського міністра-брехуна Лаврова (фото)

Вона народила йому єдину дочку Катерину

Сергій Лавров – відома особистість у російській політиці. Він замолоду обіймав різні державні посади в РФ, а останніми роками працює міністром закордонних справ Росії. Лавров відомий своєю схильністю до відвертої брехні і систематично гне лінію кремлівської пропаганди.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, а що ж відомо про дружину путінського брехуна Сергія Лаврова, який багато років очолює російське МЗС.

Марія Лаврова — що про неї відомо

Про дружину Сергія Лаврова дуже мало інформації, вона все життя провела в тіні впливового чоловіка, наближеного до Путіна, і сильно не відсвічувала. Відомо, що її звуть Марія, вона народилася 4 квітня 1950 року в Москві, зараз їй 74 роки, і вона вже близько 50 років у шлюбі із главою російського МЗС.

Також є інформація про те, що Марія Лаврова закінчила Московський педагогічний інститут, де здобула філологічну освіту. У мережі пишуть, що дружина Лаврова тривалий час жила за кордоном, ймовірно, у Нью-Йорку. Також згадується, що Марія Лаврова свого часу працювала в бібліотеці Постійного представництва РФ при ООН.

У шлюбі Сергія Лаврова з дружиною Марією народилася дочка Катерина — вона єдина дитина у сім’ї дипломата. Відомо, що дівчина має американське громадянство, вона одружена і носить прізвище чоловіка — Винокурова.

Що ж до самого Лаврова, він не афішує своє особисте життя, і складається таке враження, що приховує від публіки свою дружину Марію. Зате охоче він за кожної можливості озвучує наративи путінської пропаганди. Особливо це загострилося під час повномасштабної війни в Україні, коли Лавров на міжнародних заходах при кожній вдалій нагоді говорив про "переворот" в Україні в 2014 році, про "київський режим", "нацистів", "біолабораторії" та інші нісенітниці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ви ніколи б навіть не подумали, як виглядав брехун Лаврів у молодості. Архівні фото.