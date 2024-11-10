Развелись со скандалом после 30 лет брака: как выглядит бывшая жена-россиянка политика Пальчевского (фото)

У бизнесмена четыре ребенка: три сына и одна дочь

Украинские политики, как правило, стараются держать в тайне личную жизнь. Например, возлюбленная нардепа Александра Куницкого предпочитается оставаться в его "тени", как и бывшая супруга известного бизнесмена и телеведущего Андрея Пальчевского. Развелись они еще в 2012 году, но бракоразводный процесс проходил довольно скандально.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит Елена Пальчевская и что о ней известно. Женщина давно выехала с детьми за границу.

Личная жизнь Андрея Пальчевского

Основатель клиники Eurolab, бизнесмен, экс-министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Андрей Пальчевский официально был женат на россиянке Елене Пальчевской. Вместе они сначала жили в Российской Федерации, затем выехали в Украину.

В браке с Еленой Пальчевский состоял 30 лет

По словам экс-супруги в России им еще с конца 90-х годов начали угрожать, поэтому они бежали сначала в Испанию, затем в Украину. Однако Пальчевский ее версию отрицает и заявил, что переезд был связан с тем, что его несколько раз пытались отравить конкуренты. Последний раз его госпитализация произошла в Киеве. После этого бизнесмену и пришла в голову идея открыть собственную клинику.

Андрей Пальчевский занимался предпринимательской и политической карьерой

Что касается бывшей супруги Елены, но в открытом доступе о ней совсем мало информации, как и фотографий. Известно, что официально в браке они состояли 30 лет. Во многих источниках сказано, что пара воспитывает четырех детей, но издание The Page пишет, что от Елены и Пальчевского только сын Андрей и дочь Анна, а еще два сына — Роман и Федор появились у бизнесмена от гражданского брака с женщиной, которая также была родом из России.

Сообщается, что сын Андрей ведет бизнес в Барселоне и носит двойную фамилию — Воронов-Пальчевский. А дочь Анна была связана с авиационной сферой деятельности.

Согласно последним данным, бывшая жена Елена Пальчевская еще с 1998 года живет в Испании вместе с детьми. У нее в Барселоне свой СПА салон Ambrosia Urban Spa. Но развелись они с политиком только в 2012 году, при чем довольно скандально. Во время бракоразводного процесса Елена претендовала на половину имущества мужа, которое оценила в 629 миллионов гривен. Однако украинский политик смог доказать, что долгие годы не проживал вместе с Еленой, поэтому у нее нет никаких прав на его имущество. Больше информации о женщине в сети нет.

Бывшая супруга Андрея Пальчевского Елена

"Телеграф" писал ранее, как выглядит жена нардепа Артура Герасимова. Женщина родила политику четверых детей.