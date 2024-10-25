Двадцять років після Помаранчевої революції: як зараз виглядає Віктор Ющенко та його дружина Катерина

Експрезидент рідко з’являється на публіці разом із дружиною

Віктор Ющенко – третій за рахунком президент незалежної України. Він прийшов до влади після Помаранчевої революції, яка розпочалася у листопаді 2004 року. Цього року Україна відзначає 20-ті роковини цієї революції.

З цього приводу у Музеї історії Києва відкрилася виставка, присвячена історії протестних рухів у світі. У рамках виставки показали також і найяскравіші експонати та моменти Помаранчевої революції. Як повідомила народна депутатка Ірина Геращенко, третій президент України Віктор Ющенко разом із дружиною Катериною відвідали відкриття виставки.

На свіжих фото можна побачити, як зараз виглядає Віктор Ющенко, якого перед виборами 2004 року отруїли. Після цього замаху обличчя президента було сильно спотворене. Тепер він просто виглядає на свій вік — йому вже 70 років, а сліди отруєння вже не такі помітні, як 20 років тому.

Разом із чоловіком на виставці побувала й Катерина Ющенко, яка під час Помаранчевої революції підтримувала чоловіка. Вона 20 років тому ходила з ним на Майдан і взяла на себе роль першої леді після перемоги Віктора Андрійовича на виборах.

Серед гостей на відкритті виставки були помічені також народні депутати Ірина Геращенко, Іванна Климпуш-Цинцадзе та Марина Порошенко – також дружина колишнього президента України Петра Порошенка.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав Віктор Ющенко до замаху та який він зараз. З моменту отруєння минуло 20 років.