Працювала у Раді помічником: як виглядає дружина нардепа Олександра Куницького і де вона зараз (фото)

Пара виховує сина Еміля

Багато дружин представників української влади вважають за краще вести закритий спосіб життя, як, наприклад, дружина "Залізного генерала" Валерія Залужного. Кохана народного депутата Олександра Куницького також намагається не "світитися", тож про неї у відкритому доступі мало інформації.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина Олександра Куницького та чим вона займалася. Ми дізналися деякі факти.

Як виглядає дружина Олександра Куницького і що про неї відомо

Депутат Верховної Ради IX скликання у складі фракції "Слуга народу" Олександр Куницький намагається не афішувати особисте життя. Але відомо, що він має дружину Олену, фотографії з якою він активно публікував на своїй сторінці у Facebook до початку політичної кар’єри.

Олександр Куніцький став депутатом від "Слуги народу"

Дружина Олександра Куницького

Згідно з інформацією Dsnews, Куницька Олена працювала у компанії Japan Tobacco International, яка займається виробництвом тютюнових виробів. Також вона працювала у Раді помічником народного депутата від "Слуги народу" В’ячеслава Медяника.

Олександр та Олена Куницькі

Свою сторінку на Facebook Олена не веде, разом з Олександром вони виховують сина Еміля. У дружини та дитини, за офіційними даними, лише українське громадянство. У Куницького, окрім українського, є ще громадянство Ізраїлю. Хоча нардеп запевняв, що написав відмову від громадянства країни.

Олександр із дружиною виховують сина

Влітку 2023 року народний депутат потрапив у скандал, оскільки поїхав у 5-денне відрядження до Ізраїлю, а повернувся майже за три тижні. У проєкті розслідувань "Схеми" говорили, що Олександр Куницький заїжджав до Флориди (США), оскільки там зараз мешкає його родина. Також там знаходиться його офіційний помічник та підприємець Дмитро Ніконов.

Сім’я Куницького, судячи з усього, переїхала до США

Як повідомляє Bihus.info, нардеп від "Слуги народу" Олександр Куницький, ймовірно, поїхав у відрядження за кордон та в Україну не повернувся. Протягом минулого місяця його не було на голосуваннях.

"Телеграф" писав раніше, що відомо про сім’ю міністра оборони Рустема Умерова. Його дружина та діти виїхали з України через погрози.