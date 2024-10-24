Дружина з дітьми залишили Україну через замахи та погрози: що відомо про сім’ю міністра оборони Рустема Умерова

Рустем Умеров виховує трьох дітей

Глава українського оборонного відомства Рустем Умеров, який нещодавно провів кадрові перестановки, старанно приховує своє особисте життя. З цієї причини інформації про його дружину та дітей у відкритому доступі дуже мало.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про сім’ю міністра оборони. Ми дізналися, де зараз його дружина і спадкоємці.

Що відомо про батьків Рустема Умерова

Міністр народився у 1982 році в місті Булунгур Самаркандської області (Узбекистан). Він кримський татарин. Його предки жили біля Алушти, але у 1944 році радянська влада депортувала їх із Криму до Центральної Азії, але у 1980 році родина Рустема повернулася на історичну батьківщину.

Батько — Енвер Сейдаметович Умеров, інженер-технолог. Мама — Мерьєм Ірфанівна Умерова, інженер-хімік. Також у міністра є старший брат Омер Киримли Аслан (на народження — Руслан), до березня 2014 року він був заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу.

Брат Рустема Умерова

Через те, що Крим є його батьківщиною, Рустему Умерову особливо важливо звільнити острів від російських загарбників. Тому у своїй діяльності він докладає багатьох зусиль для того, щоб ЗСУ змогли деокупувати територію.

Дружина та діти Рустема Умерова

Український міністр ретельно приховує особисте життя від сторонніх очей, тож у соціальних мережах він не "засвічує" ні свою дружину, ні дітей. Відомо, що кохану Рустема звати Лєйля Сєіт-Ягя Кизи, вона працює (згідно з останніми даними) в інвестиційній компанії Astem Ventures. У шлюбі вони виховують трьох дітей: двох дочок (9 років та 3 роки) та сина (11 років).

Міністр оборони Рустем Умеров

У 2016 році, як повідомляють у Міністерстві оборони, родина Рустема Умерова була змушена виїхати з України через замахи та погрози внаслідок систематичної діяльності Умерова щодо деокупації анексованого Криму. З 2014 року міністр оборони активно виступав на міжнародних майданчиках та заявляв про порушення прав людей в окупованому Криму та був залучений у процесі звільнення політичних ув’язнених у Криму.

Рустем Умеров разом із братом, Ердоганом, Рафатом Чубаровим та Мустафою Джемільовим

Повідомляється, що дружина Умерова разом із дітьми зараз мешкає в Америці. У 2023 році з’явилися чутки, що діти Рустема є громадянами США, але в міністерстві оборони України спростували цю інформацію. У відомстві заявили, що діти Умерова є виключно громадянами України, але нові документи вони отримували у посольстві України у Штатах, тож місцем видачі паспортів у декларації зазначено США.

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