Народила голові Харківської ОДА двох синів: чим займається і як виглядає дружина Олега Синєгубова

Дружина політика викладає у виші

Олег Синєгубов зараз є очільником Харківської облдержадміністрації, тож він часто звітує про свою роботу представникам медіа. А ось його дружина веде непублічний спосіб життя.

"Телеграф" розповість більше про дружину чиновника, і чим вона займається.

Що відомо про дружину Олега Синєгубова

Політик перебуває у шлюбі з жінкою, на ім'я Анна Журавльова. Вона займається викладацькою діяльністю: працює на кафедрі внутрішньої медицини № 3 та ендокринології в Харківському національному медичному університеті. Подружжя має двох синів — восьмирічного Олександра та чотирирічного Артема.

Фото із фейсбуку Олега Синєгубова

Відповідно до декларації, яку Синєгубов подав у березні 2024 року, Анна володіє квартирою у Харкові на 156 квадратних метрів, а також квартирою на 50 квадратних метрів у спільній власності.

Водночас жінка має два місця для паркування, нежитлове приміщення за понад 1 мільйон гривень, 4 земельні ділянки, на загальну суму майже у 2 мільйони гривень.

Також у декларації можна побачити зарплатню Анни Журавльової в Харківському медичному виші, це 247 тисяч гривень у рік. А ще дружина Синєгубова має 255 тисяч доларів і 515 тисяч гривень готівкою.

Водночас Анна Журавльова не веде соціальні мережі, тож, ймовірно, не хоче ділитися особистим на широкий загал.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає дружина політика Дмитра Корчинського. Вона займається волонтерством і керує медичним стабілізаційним пунктом.