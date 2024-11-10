Названі три мотиви, чому військові КНДР погоджуються воювати проти України

Перебіжчик з Північної Кореї дав пояснення

Залучені Росією до війни проти України військові з Північної Кореї навряд чи були проти такого рішення їхнього командування. Це пов'язано з тим, що багато з них живуть в дуже поганих умовах.

Про це розповів колишній північнокорейський військовий Рю Сон Хеон, який у 2019 році втік до Південної Кореї, пише The Wall Street Journal. За його словами, перебуваючи в КНДР він був голодний і нічого не знав про зовнішній світ.

"Якби тоді йому дали наказ воювати, нині 28-річний Рю дав би рішучу відповідь: "Дякую". Його аргументація: "Хіба хоча б їжа не стане кращою?", — пише видання.

За словами колишніх північнокорейських солдатів, майже всі військові, відправлені в Росію, включаючи бійців спецназу, можуть мати подібні мотиви. З дитинства їм привчали жертвувати всім заради верховного лідера та доводити лояльність до свого режиму. Навіть якщо для цього треба йти під кулі.

Рю каже, що північнокорейські солдати переконані, що вони повинні зробити все для Кім Чен Ина. Військова служба розглядається ними як можливість заробити гроші та славу для режиму, а тих, хто повернеться, вважатимуть героями.

Своєю чергою полковник спецназу армії США у відставці Девід Максвелл вважає, що північнокорейському спецназу бракує підготовки. Солдатів Північної Кореї, і навіть спецпідрозділи, здебільшого використовують для сільськогосподарських або будівельних робіт.

За даними видання, військовим КНДР, яких відправили до Росії, щомісяця виплачуватимуть близько 2000 доларів США, більшість яких забиратиме режим. Однак це все одно величезна сума для КНДР, оскільки більшість країни живе на щомісячний заробіток у кілька доларів.

WSJ зазначає, що за даними Всесвітньої продовольчої програми, близько 45% 26-мільйонного населення Північної Кореї недоїдає. Навіть військові, які є привілейованою частиною суспільства, відчувають хронічну нестачу продовольства.

Однак спецназ займає особливе місце на вершині північнокорейської армії. Їх годують краще, ніж інші загони, вони мають більш інтенсивну військову підготовку.

Ще один перебіжчик Лі Хен Сім, який служив в елітному підрозділі спецназу Північної Кореї "Штормовий корпус" розповів, що відвідував щоденні ідеологічні тренування, де запам’ятовував накази Кіма та повторював свою готовність померти за верховного лідера. На його думку, така практика продовжується для тих, кого відправляють до Росії.

"Вони можуть бути принесені в жертву, не маючи особливого впливу на війну. Але вони б не посміли поставити під сумнів наказ вождя їхати до Росії", – зазначив він.

Як розповів Сім, приблизно 300 інших колишніх військовослужбовців Північної Кореї як і він хочуть поїхати в Україну для роботи на передовій. Вони планують створити психологічний тиск на військових з КНДР, транслюючи для них послання та переконувати їх здатися або дезертувати.

"Я хочу, щоб вони знали, що їх обманули. Немає потреби вмирати через їхню відданість", — підкреслив Сім.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін ратифікував "Договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та КНДР ". Документ було укладено під час його візиту до Пхеньяну 19 червня 2024 року. Головним положенням документа є його четвертий пункт про надання військової допомоги у разі збройного нападу на одну з країн.