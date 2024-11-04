ЗСУ завдали удару по військам Кім Чен Ина: що відомо про перший бій

Скоро стане зрозуміло, що справді являють собою солдати Пхеньяну

Північнокорейські військовослужбовці, які приїхали служити в російській армії, вже зазнали перших обстрілів. Інцидент стався у Курській області.

Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Водночас видання Financial Times повідомляє, що представники ГУР також підтверджують цю інформацію.

"Перші військові підрозділи КНДР уже потрапили під обстріл у Курській області", — повідомив Коваленко.

FT зазначає, що в українській розвідці не надали інших даних про те, чим закінчилося зіткнення. Проте там зазначили, що сили КНДР знаходяться приблизно за 50 кілометрів від українського кордону в казармах і готуються вступити в бій за лічені дні.

При цьому в ГУР наголошували, що росіяни озброїли північнокорейців легким озброєнням на кшталт 60-мм мінометів, штурмових гвинтівок, кулеметів та снайперських гвинтівок, а також протитанкових ракет. У деяких із них були помічені прилади нічного бачення та тепловізори.

Зараз багато аналітиків задають питання про те, наскільки ефективно себе покажуть війська КНДР у боях проти ЗСУ, проте більшість із них сходиться на думці, що це недосвідчені "низькорангові" бійці.

"Скоро ми дізнаємося, наскільки добре вони можуть битися", — наводить видання слова неназваної посадової особи.

Варто зазначити, що Пхеньян направив до Росії близько 12 тисяч військових, з яких близько 500 офіцерів та троє генералів.

Як повідомлялося раніше, у Сеулі повідомили, що більшість північнокорейських солдатів у Росії є молодими людьми трохи старшими за 20 років. Деякі з них не досягли 20 років і за південнокорейськими мірками вважаються неповнолітніми.