Названы три мотива, почему военные КНДР соглашаются воевать против Украины

Перебежчик из Северной Кореи дал объяснение

Вовлеченные Россией в войну против Украины военные из Северной Кореи вряд ли были против такого решения их командования. Это связано с тем, что многие живут в очень плохих условиях.

Об этом рассказал бывший северокорейский военный Рю Сон Хеон, в 2019 году бежавший в Южную Корею, пишет The Wall Street Journal. По его словам, находясь в КНДР, он был голоден и ничего не знал о внешнем мире.

"Если бы тогда ему приказали воевать, сейчас 28-летний Рю дал бы решительный ответ: "Спасибо". Его аргументация: "Разве хотя бы еда не станет лучше?", — пишет издание.

По словам бывших северокорейских солдат, почти все военные, отправленные в Россию, включая бойцов спецназа, могут иметь схожие мотивы. С детства их приучали жертвовать всем ради верховного лидера и доказывать лояльность своему режиму. Даже если для этого нужно идти под пули.

Рю говорит, что северокорейские солдаты убеждены, что они должны сделать все для Ким Чен Ина. Военная служба рассматривается ими как возможность заработать деньги и славу для режима, а вернувшихся будут считать героями.

В свою очередь полковник спецназа армии США в отставке Дэвид Максвелл считает, что северокорейскому спецназу не хватает подготовки. Солдат Северной Кореи, а также спецподразделения, в основном используются для сельскохозяйственных или строительных работ.

По данным издания, военным КНДР, отправленным в Россию, ежемесячно будут выплачивать около 2000 долларов США, большую часть из которых будет забирать режим. Однако это все равно огромная сумма для КНДР, поскольку большинство страны живет на ежемесячный заработок в несколько долларов.

WSJ отмечает, что по данным Всемирной продовольственной программы, около 45% 26-миллионного населения Северной Кореи недоедает. Даже военные, являющиеся привилегированной частью общества, испытывают хроническую нехватку продовольствия.

Однако спецназ занимает особое место на вершине северокорейской армии. Их кормят лучше других отрядов, они имеют более интенсивную военную подготовку.

Еще один перебежчик Ли Хен Сим, служивший в элитном подразделении спецназа Северной Кореи "Штормовой корпус", рассказал, что посещал ежедневные идеологические тренировки, где запоминал приказы Кима и повторял свою готовность умереть за верховного лидера. По его мнению, подобная практика продолжается для тех, кого отправляют в Россию.

"Они могут быть принесены в жертву, не имея особого влияния на войну. Но они бы не посмели подвергнуть сомнению приказ вождя ехать в Россию", — отметил он.

Как рассказал Сим, он и примерно 300 других бывших военнослужащих Северной Кореи хотят поехать в Украину для работы на передовой. Они планируют создать психологическое давление на военных из КНДР, транслируя для них послания и убеждая их сдаться или дезертировать.

"Я хочу, чтобы они знали, что их обманули. Нет нужды умирать из-за их преданности", — подчеркнул Сим.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ратифицировал "Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР". Документ был заключен во время его визита в Пхеньян 19 июня 2024 года. Главным положением документа является четвертый пункт о предоставлении военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из стран.