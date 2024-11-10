ГУР перехопило переговори військових КНДР: про що вони спілкувались (відео)

Розмова була короткою

Українські військові отримали доказ перебування військових з Північної Кореї на території Курської області Росії. Вони перехопили радіопереговори корейською мовою.

Про це повідомило Головне управління розвід Міністерства оборони України. Перехоплення розмови військових КНДР, залучених Росією до війни проти України, було здійснено 9 листопада 2024 року.

За даними ГУР, північні корейці, розміщені для виконання завдань в Курській області, ведуть ефір корейською. У розмові КНДРівець спершу викликає "ремонтника", а потім наказує групі негайно повертатись.

"ГУР МОУ нагадує ― за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін ратифікував "Договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та КНДР ". Документ було укладено під час його візиту до Пхеньяну 19 червня 2024 року. Головним положенням документа є його четвертий пункт про надання військової допомоги у разі збройного нападу на одну з країн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно ЗСУ вперше вступили в бій з армією КНДР, але зіткнення було "маломасштабним".