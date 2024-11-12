Рішення ВЛК можна оскаржити двома способами: що робити чоловіку

Як це зробити військовозобов'язаному

В Україні чоловіки мають проходити військово-лікарську комісію, яка визнає ступінь придатності до військової служби. Якщо особа не згодна з висновком ВЛК, то його можна оскаржити.

Є два варіанти оскарження — у досудовому порядку чи через суд. Про це повідомили у ресурсі Міноборони "Турбота".

Як оскаржити рішення ВЛК в досудовому порядку

Необхідно написати скаргу (додаток 26) про незгоду з висновками ВЛК та прохання переглянути рішення у вищій ВЛК за підпорядкованістю, згідно з адміністративно-територіальними зонами відповідальності; Додати до скарги всі необхідні медичні документи та копію попереднього рішення ВЛК; Документи можна особисто принести до вищої (регіональної) ВЛК або надіслати "Укрпоштою" цінним листом із повідомленням про вручення та описом вкладення.

Після розгляду скарги чоловіка можуть направити на повторний або контрольний медогляд у ВЛК. Йому мають надати новий висновок про стан здоров'я. Якщо результат регіонального ВЛК не задовольняє чоловіка, то його можна оскаржити в Центральній військово-лікарській комісії (ЦВЛК). У разі, якщо і з цим висновком не згодний чоловік, то йому треба звернутись до суду.

Як оскаржити рішення ВЛК в суді

Цей процес проводиться на основі Кодексу адміністративного судочинства України й оскаржування рішення ВЛК не можливе лише за медичними показниками. Це не входить у компетенцію суду. Він має право на перевірку лише законності прийняття рішення ВЛК і дотримання процедури ухвалення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки дійсний висновок ВЛК та коли її потрібно проходити повторно.