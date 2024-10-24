Кого не відправлять на ВЛК у листопаді

Виключені з обліку не мають такого обов'язку

Під час воєнного стану військовозобов'язані громадяни мають проходити військово-лікарську комісію раз на рік. Це потрібно для визначення їхньої придатності до служби.

Однак деякі категорії українців звільняються від цього обов’язку. Це регулюється постановою Кабінету Міністрів №675.

Згідно з чинним законодавством, не проходитимуть ВЛК у листопаді:

Чоловіки віком від 18 до 25 років , які не проходили строкову службу та не закінчили військову кафедру. Ці особи, хоча й перебувають на обліку, направляються на медогляд лише за умови добровільного прийняття на військову службу.

, які не проходили строкову службу та не закінчили військову кафедру. Ці особи, хоча й перебувають на обліку, направляються на медогляд лише за умови добровільного прийняття на військову службу. Заброньовані громадяни , які мають тимчасове звільнення від призову на підставі їхньої роботи в ключових сферах економіки або оборони. Ці люди не підлягають направленню на медкомісію.

, які мають тимчасове звільнення від призову на підставі їхньої роботи в ключових сферах економіки або оборони. Ці люди не підлягають направленню на медкомісію. Особи, виключені з військового обліку. До цієї категорії належать громадяни, які досягли граничного віку для перебування в запасі, виключені через стан здоров’я або засуджені за тяжкі злочини.

Зазначимо, що раніше 17-річні хлопці, які вперше стають на військовий облік мали проходити медкомісію. Однак Уряду ухвалив постанову, яка дозволяє автоматично оновлювати дані про призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Тепер дані хлопців віком від 16 до 25 років під час оформлення паспорта автоматично вноситимуть до військового реєстру "Оберіг".

Тобто, молоді люди віком від 17 до 25 років зможуть ставати на облік без необхідності відвідування військкомату і проходження військово-лікарської комісії.

Нагадуємо, що під час воєнного стану висновок ВЛК діє один рік, у той час, як у мирний час – п'ять років.

Якщо людина тимчасово непридатна до служби через хворобу, її можуть повторно оглянути через 2-6 місяців. Однак під час воєнного стану повістку на медогляд можуть вручати навіть до завершення терміну дії попередньої постанови, і закон не передбачає можливості відмовитися від такого виклику.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть вручити повістку чоловіку під час оформлення відстрочки від призову. Коли комісія відмовляє у відстрочці, громадянина можуть направити на медогляд.