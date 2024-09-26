Висновок від ВЛК: скільки він дійсний та коли потрібно проходити повторно

У мирний час про нього можна забути на 5 років

Військовозобов'язані в Україні мають проходити військово-лікарську комісію. Міністерством оборони офіційно встановило терміни та порядок проходження медкомісію у ЗСУ.

Висновки військово-лікарської комісії у мирний час дійсні протягом 5 років, а у період воєнного стану – один рік. Про це йдеться в наказі "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

Чоловіки, які не проходили ВЛК або у них закінчився строк висновку про придатність до служби, направляються на медкомісію.

Водночас якщо особа звертається до ТЦК для оновлення даних, їй не потрібно заздалегідь проходити ВЛК. Це робиться вже після актуалізації персональної інформації.

Тим часом на військову службу під час воєнного стану призиваються резервісти та військовозобов'язані, які в мирний час були призначені на комплектування військових частин (установ) з врученням мобілізаційних розпоряджень під час мобілізаційного розгортання ЗСУ та інших військових формувань на основі раніше пройдених медоглядів та їх опитування про наявність або відсутність скарг на стан здоров’я. Якщо скарг немає, то вони не йдуть на ВЛК.

А військові наразі можуть проходити медкомісію під час лікування у зв'язку з поранення, травмою, контузією тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що робити у разі, якщо ТЦК не видає висновок від ВЛК про стан здоров'я.