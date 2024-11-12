Як оформити відстрочку від мобілізації по догляду за дружиною з інвалідністю

Заздалегідь потрібно підготувати пакет документів

Попри загальну мобілізацію, деякі чоловіки можуть отримати відстрочку від призову за сімейними обставинами. Однією з таких підстав є догляд за партнером з інвалідністю.

Згідно з Законом України "Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку", військовозобов'язані, які мають чоловіка чи дружину з інвалідністю (зокрема III групи), можуть претендувати на звільнення від призову. Відстрочку надають у разі належного оформлення документів.

Зокрема, мова йде про інвалідність внаслідок таких захворювань або станів:

онкологічних захворювань;

відсутності кінцівок, кистей рук, стоп або одного з парних органів;

психічних розладів, церебрального паралічу чи інших паралітичних синдромів.

Щоб отримати відстрочку, військовозобов'язаний повинен звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки та подати такі документи:

свідоцтво про шлюб для підтвердження родинних стосунків;

медичні документи, що підтверджують інвалідність партнера, зокрема довідку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) із зазначенням діагнозу та групи інвалідності.

Після подання документів військовозобов'язаний не підлягає призову на військову службу, оскільки його звільняють на підставі законодавства про мобілізацію. Важливо, що такі особи також не повинні проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) .

Проте відстрочка діє лише за наявності актуальних документів. У випадку змін у стані здоров'я партнера чи скасування інвалідності, статус відстрочки може бути переглянутий.

Нагадуємо, що відстрочку можуть оформити також чоловіки, які доглядають за батьками з інвалідністю. Відповідно до законодавства, відстрочку можуть отримати ті, чиї батьки мають інвалідність I або II групи. III група не завжди є достатньою підставою — важливим є медичний висновок про потребу в постійному догляді.

Щоб отримати відстрочку на підставі догляду за батьками, слід звернутися до лікарсько-консультативної комісії (ЛКК). Вона скликається за місцем реєстрації, в медичному закладі, де пацієнт має декларацію з лікарем.

Після отримання відповідного висновку, який підтверджує потребу в догляді, чоловік може офіційно подати заяву та документи для відстрочки від мобілізації, посилаючись на стан здоров’я батьків.

Раніше "Телеграф" писав, коли та як продовжувати відстрочку від мобілізації. Після видання нового указу Президента про продовження воєнного стану та загальної мобілізації, громадян, який має відстрочку, повинен подати заяву про її продовження.